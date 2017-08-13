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13 августа 2017, 18:50 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Энрот: Хочу увидеть, как всё работает в КХЛ, как организованы матчи в этой лиге

Вратарь минского «Динамо» Юнас Энрот рассказал о желании провести первый матч за клуб на Кубке ЛЖД.

Вратарь минского Динамо <span class=error>Юнас</span> <span class=error>Энрот</span> рассказал о желании провести первый матч за клуб на Кубке <span class=error>ЛЖД</span>. Увеличить
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«Предстоит хороший тест. Очень хочу увидеть, как всё работает в КХЛ, как организованы матчи в этой лиге. Да, это ещё не регулярный чемпионат, но условия близки к боевым. Поэтому сегодня немного волнительный для меня день. Но нахожусь в хорошей форме. За прошедшие две с половиной недели я успел наладить коммуникацию с командой, тренерский штаб разработал хороший план на игру. Если будем следовать ему — всё получится», — цитирует Энрота официальный сайт команды.

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