«Ак Барс» стартовал на Кубке Латвийской железной дороги с победы над «Локомотивом»

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Игра, прошедшая в воскресенье в Риге, завершилась победой «Ак Барса» со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Джастин Азеведо (21-я минута) и Фёдор Малыхин (48). У «Локомотива» отличился Петри Контиола (26).

Следующий матч на турнире казанцы проведут 14 августа против хозяев турнира — рижского «Динамо», «Локомотив» в этот же день встретится с «Динамо» из Минска.