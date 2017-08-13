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13 августа 2017, 18:14 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Ак Барс» стартовал на Кубке Латвийской железной дороги с победы над «Локомотивом»

МОСКВА, 13 авг — Р-Спорт. Хоккеисты казанского «Ак Барса» нанесли поражение ярославскому «Локомотиву» в своем стартовом матче на Кубке Латвийской железной дороги.

Хоккеисты казанского Ак Барса нанесли поражение ярославскому Локомотиву в своем стартовом матче на Кубке Латвийской железной дороги. Увеличить
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Игра, прошедшая в воскресенье в Риге, завершилась победой «Ак Барса» со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Джастин Азеведо (21-я минута) и Фёдор Малыхин (48). У «Локомотива» отличился Петри Контиола (26).

Следующий матч на турнире казанцы проведут 14 августа против хозяев турнира — рижского «Динамо», «Локомотив» в этот же день встретится с «Динамо» из Минска.

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