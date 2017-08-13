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13 августа 2017, 12:36 | Хоккей: КХЛ | БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» стартуют на Кубке ЛЖД в Риге

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» сегодня проведут первый матч на Кубке Латвийских железных дорог, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская команда сыграет в 19.30 с рижским Динамо. Во втором туре соревнований 14 августа в столице Латвии минское Динамо сыграет с ярославским Локомотивом (15.30) затем 16 августа встретится с казанским Ак Барсом (15.30). Увеличить
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Белорусская команда сыграет в 19.30 с рижским «Динамо». В поездку тренерский штаб «зубров» взял 27 игроков. Как сообщили в пресс-службе клуба, в составе отсутствуют лишь защитник Марк-Андре Граньяни, который со сборной Канады отправился в Санкт-Петербург на турнир имени Пучкова, а также вратарь Степан Горячевских, командированный в фарм-клуб «Динамо-Молодечно». В статусе просматриваемых находятся защитник Никита Устиненко и нападающий Александр Когалев.

Во втором туре соревнований 14 августа в столице Латвии минское «Динамо» сыграет с ярославским «Локомотивом» (15.30), затем 16 августа встретится с казанским «Ак Барсом» (15.30). 17 августа состоится матч за третье место и финал турнира.

Кубок Латвийских железных дорог проводится с 2009 года. Минское «Динамо» пять раз принимало участие в турнире, но ни разу белорусской команде не удалось оказаться в призерах.

Для подопечных Горди Дуайера это будет заключительный подготовительный турнир перед стартом в десятом сезоне Континентальной хоккейной лиги, когда минчане 23 августа дома встретятся с финским «Йокеритом».

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