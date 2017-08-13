Хоккеисты минского «Динамо» стартуют на Кубке ЛЖД в Риге
13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» сегодня проведут первый матч на Кубке Латвийских железных дорог, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Белорусская команда сыграет в 19.30 с рижским «Динамо». В поездку тренерский штаб «зубров» взял 27 игроков. Как сообщили в
Во втором туре соревнований 14 августа в столице Латвии минское «Динамо» сыграет с ярославским «Локомотивом» (15.30), затем 16 августа встретится с казанским «Ак Барсом» (15.30). 17 августа состоится матч за третье место и финал турнира.
Кубок Латвийских железных дорог проводится с 2009 года. Минское «Динамо» пять раз принимало участие в турнире, но ни разу белорусской команде не удалось оказаться в призерах.
Для подопечных Горди Дуайера это будет заключительный подготовительный турнир перед стартом в десятом сезоне Континентальной хоккейной лиги, когда минчане 23 августа дома встретятся с финским «Йокеритом».
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