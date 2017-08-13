11 друзей Капризова. ЦСКА забыл о жёстком потолке в 2019 году?

Кирилл Капризов заключил новый контракт с ЦСКА на три года. Это была классическая «Санта-Барбара», лишь часть которой стала достоянием общественности. Начиная с того, что Капризова обменяли из «Салавата Юлаева» вопреки его воле, заканчивая странным статусом игрока в команде на момент ведения переговоров.

С того момента, как права на Капризова перешли ЦСКА, и до того, как он поставил подпись под новым контрактом, прошло более трёх месяцев. За это время он вместе с отцом перебирал всех топовых российских агентов. Остановилась семья Капризовых на Дэне Мильштейне. Некогда финансовый партнёр Павла Дацюка, а ныне агент таких российских звёзд, как Артемий Панарин и Никита Кучеров, плотно контактирует и с Олегом Знарком. Правда, большинство клиентов Мильштейна всё-таки выступает за океаном, что давало надежду на отъезд Капризова в «Миннесоту».

Любопытно, как сейчас, после подписи в контракте, изменится роль Капризова в ЦСКА. Напомним, что первые контрольные матчи против «Сибири» он провёл за пределами топ-6 с такими партнёрами, как Кузьменко, Светлаков и Окулов. Игорь Никитин говорил, что это обусловлено тем, что молодые нападающие одинаково понимают хоккей, но мы видим прямую связь между местом Капризова в составе и заминкой в переговорах. Причём не обязательно это расценивать как давление на игрока. Тренерский штаб ЦСКА вполне логично делал ставку на тех ребят, кто точно не рванёт в НХЛ через год, выстраивая тем самым команду на перспективу.

Правильно ли поступил Капризов? На этот счёт существуют разные мнения. Сторонники того, что Кирилл остался в ЦСКА на лишние два года, указывают на высокую конкуренцию «Миннесоты» и то, что в клубе не особо рассчитывали на своего проспекта. Вторая причина банальна — деньги. Перед тем как отправиться в НХЛ на контракт новичка, не лишним было бы подзаработать. А вот популярный ныне олимпийский фактор не имел никакого значения. Следующий сезон Капризов в любом случае провёл бы в КХЛ, а значит, был бы кандидатом на поездку в Пхёнчхан.

Владимир Тарасенко, с которым часто сравнивают Капризова, уехал в НХЛ в 20 лет. Столько же апреле исполнилось новичку ЦСКА. Артемий Панарин заключил контракт с «Чикаго» в 23 года. Столько же будет Кириллу, когда истечёт его соглашение с московским клубом. Можно вспомнить и 21-летнего Кузнецова, и 24-летнего Зайцева. Как видите, единого рецепта, когда уезжать за океан не существует. Однако ни Панарин, ни Кузнецов, ни другие молодые звёздочки не оказывались в ситуации, когда ещё до отъезда в Америку им приходится преодолевать жернова жесточайшей конкуренции. Разве что Милош Ржига мариновал Тарасенко в четвёртом звене СКА, но длилось это всего полгода.

Сумеет ли Капризов пробиться в ведущие звенья ЦСКА — покажет время. Как бы банально это ни звучало. Куда интереснее его выбора сама ситуация, которая складывается в московском клубе. Игорь Есмантович, заняв президентское кресло, принялся планомерно выстраивать команду на три года. Почему именно на три? Что за сакральное число? Что должно произойти в 2020 году? Сколько кубков должен выиграть ЦСКА за это время? На все эти вопросы нет ответов, зато не трудно заметить, что практически все новички «армейцев» подписывают контракты на три года, а действующие игроки команды продлевают соглашения до всё того же 2020 года.

На данный момент ЦСКА образца сезона-2019/20 выглядит следующим образом: вратарь Илья Сорокин, защитники Никита Нестеров, Михаил Пашнин, нападающие Максим Шалунов, Сергей Шумаков, Константин Окулов, Михаил Григоренко, Роман Любимов, Андрей Светлаков, Андрей Кузьменко, Павел Карнаухов и, наконец, Кирилл Капризов. В общей сложности 12 человек, половина команды. Такая стабильность состава — большая редкость для современной КХЛ. Для лиги, где в основном подписывают контракты на один-два года, это прорыв. ЦСКА можно было бы даже похвалить за попытку построить команду на годы, да и самим игрокам только за счастье не дёргаться, а спокойно работать с уверенностью в завтрашнем дне. Вот только у всей этой истории есть одно большое «но».

Буквально пару месяцев назад КХЛ презентовала новую семилетнюю стратегию. Одним из её основополагающих пунктом стало введение жёсткого потолка зарплат. С сезона-2019/20 клубы должны забыть про налог на роскошь, а в качестве единственного послабления останется возможность вывести сначала одну звезду при потолке в 800 млн рублей и двух при 600 млн рублей. По сути, лига предоставила клубам два года на то, чтобы привести зарплатные ведомости в соответствие с новыми реалиями. Очевидно, что СКА с Дацюком, Ковальчуком и Войновым не впишется ни в один разумный потолок, но в том-то и дело, что контракты у всей этой троицы действуют последний сезон. Более того, на тот самый революционный сезон накладываются контракты Игоря Шестёркина, Серея Калинина, Евгения Кетова, Ярно Коскиранты и… всё.

СКА свой состав приведёт в порядок без особых проблем, было бы желание. Насчёт последнего, правда, есть сомнения, но это тема для совсем другого разговора. Готовы ли в Санкт-Петербурге стать рабоче-крестьянской командой с парой-тройкой звёзд в составе, большой вопрос. Но для этого, в отличие от ситуации в ЦСКА, хотя бы есть технические возможности. Тогда как московским «армейцам» придётся проявить чудеса бухгалтерии, чтобы впихнуть дюжину российских звёзд под потолок в 800 млн. Надо понимать, что все новички «армейцев» получают в диапазоне 50−100 млн. Солидный контракт получил и Сорокин, который решил отсрочить своё путешествие в «Айлендерс».

После нехитрых математических действий можно прийти к выводу, что только с этой дюжиной звёзд отечественного производства, скопом подписанной на три ближайшие сезона, ЦСКА головой упирается в потолок. А ведь это, напомним, всего лишь половина состава. Поверить в то, что вторая половина будет играть за еду, сложно. Москвичи, привыкшие иметь по шесть равноценных пятёрок, вряд ли готовы так ужиматься. Что всё это означает?

Версия первая: менеджмент ЦСКА настолько уверен в том, что лига не решится на ужесточение полотка зарплат, что проводит трансферную кампанию без оглядки на стратегию КХЛ.