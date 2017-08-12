«Спартак» по буллитам проиграл «Химику» в товарищеском матче

Два с половиной периода команды не могли открыть счёт, а на 52-й минуте Виктор Бобров вывел «Спартак» вперёд. Тем не менее, «Химик» быстро отыгрался благодаря голу Александра Дельнова и встреча перешла в овертайм. Победитель определился в серии послематчевых бросков, решающий гол забил Константин Фомичёв.



Красно-белые в это межсезонье провели третью контрольную встречу. В первом матче они по буллитам потерпели поражение от «Слована» со счётом 2:3, а затем взяли верх над «Торпедо» (2:1). Так «Спартак» принял участие в Кубке губернатора Нижегородской области, где занял четвёртое место.