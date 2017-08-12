«Спартак» по буллитам проиграл «Химику» в товарищеском матче
«Спартак» уступил «Химику» в товарищеской встрече. Матч, проходивший в Воскресенске, завершился со счётом 1:2 Б.
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Два с половиной периода команды не могли открыть счёт, а на 52-й минуте Виктор Бобров вывел «Спартак» вперёд. Тем не менее, «Химик» быстро отыгрался благодаря голу Александра Дельнова и встреча перешла в овертайм. Победитель определился в серии послематчевых бросков, решающий гол забил Константин Фомичёв.
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