«Магнитка» одолела «Куньлунь» на мемориале Ромазана, отыгравшись со счёта 0:2
Магнитогорский «Металлург» одержал волевую победу над «Куньлунь Ред Стар» на мемориале Ромазана. Встреча завершилась со счётом 3:2.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В первом периоде Матиас Мюттюнен открыл счёт, реализовав большинство «Куньлуня», а после перерыва Войтек Вольски увеличил преимущество.
«Магнитка» не только отыгралась, но и вышла вперёд ещё во втором периоде, забив трижды подряд, — отличились Томаш Филиппи, Мэтт Эллисон и Николас Шаус. Третий период прошёл без заброшенных шайб.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter