«Магнитка» одолела «Куньлунь» на мемориале Ромазана, отыгравшись со счёта 0:2

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В первом периоде Матиас Мюттюнен открыл счёт, реализовав большинство «Куньлуня», а после перерыва Войтек Вольски увеличил преимущество.



«Магнитка» не только отыгралась, но и вышла вперёд ещё во втором периоде, забив трижды подряд, — отличились Томаш Филиппи, Мэтт Эллисон и Николас Шаус. Третий период прошёл без заброшенных шайб.