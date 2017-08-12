«Барыс» всухую проиграл «Адмиралу» в матче с обилием драк хоккеистов на Кубке Президента РК

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Встреча, прошедшая на «Барыс Арене», закончилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Хоккеисты «Адмирала» забросили по шайбе в каждом из периодов. Третья шайба была забита уже в пустые ворота.

При этом сам матч запомнился и несколькими «кулачными боями». А в заключительном периоде на льду произошла массовая драка хоккеистов обеих команд и на скамейке штрафников оказались Найджел Доус и Мартен Сент-Пьер.