Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30664763/
12 августа 2017, 16:47 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

«Барыс» всухую проиграл «Адмиралу» в матче с обилием драк хоккеистов на Кубке Президента РК

Астанинский «Барыс» потерпел поражение от владивостокского «Адмирала» в заключительном матче на Кубок Президента Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это была заключительная игра турнира в Астане. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая на «Барыс Арене», закончилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Хоккеисты «Адмирала» забросили по шайбе в каждом из периодов. Третья шайба была забита уже в пустые ворота.

При этом сам матч запомнился и несколькими «кулачными боями». А в заключительном периоде на льду произошла массовая драка хоккеистов обеих команд и на скамейке штрафников оказались Найджел Доус и Мартен Сент-Пьер.

Напомним, победителем Кубка Президента стал нижнекамский «Нефтехимик», возглавляемый экс-тренером «Барыса» Андреем Назаровым, для которого этот трофей стал первым.

Барыс
Новости Матчи Состав Статистика
Адмирал
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
12 августа

"Барыс" всухую проиграл "Адмиралу" в матче с обилием драк хоккеистов на Кубке Президента РК

Малиньяджи может рассказать все Мейвезеру, но уже слишком поздно - тренер МакГрегора

Почему Головкин сокрушит "Канело" 16 сентября