«Барыс» всухую проиграл «Адмиралу» на Кубке Президента РК
Астанинский «Барыс» в заключительном матче Кубка Президента РК уступил владивостокскому «Адмиралу» — 0:3, пишет Sports.kz.
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В первом периоде счет открыл Николай Глухов, закрепил успех гостей во втором Максим Кицын, в заключительной части игры Глухов оформил дубль.
Таким образом, «Барыс» на турнире набрал восемь очков и занял четвертое место, пропустив вперед нижнекамский «Нефтехимик» и «Адмирал».
«Барыс» — «Адмирал» 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Шайбы:
0:1 — 07:22 Глухов (Воронин). В равенстве
0:2 — 23:38 Кицын (Сергеенко). В равенстве
0:3 — 59:51 Глухов (Казаков, Жафяров). В меньшинстве
Вратари: Карлссон — Серебряков
Штраф: 16:18 (4:4, 4:0, 8:14).
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