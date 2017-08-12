Юнас Энрот: Для меня самый известный белорус в мире — Мезин
Голкипер минского «Динамо» Юнас Энрот поделился впечатлениями о нашей столице и вспомнил некоторых белорусских спортсменов.
Живу в Минске уже две недели. Пока все отлично. Мне нравится и город, и команда. Уже успел посмотреть центр, прогуляться по улицам. Особенно здорово в начале Проспекта Победителей, где открывается вид на реку и старый город. Сначала прогуливался только с одноклубниками. Они посоветовали несколько отличных ресторанов, где можно поужинать и отдохнуть после тренировок. Теперь же выбираюсь в город самостоятельно, ищу
Из белорусских спортсменов хорошо знаю игравших в НХЛ Костицыных и Грабовского. Еще у вас есть очень сильный велогонщик Василий Кириенко из команды «Скай». Кто еще? Назовите
А вообще в моем мире самый известный белорус — Андрей Мезин. Отличный вратарь, которого я очень хорошо запомнил по выступлению на чемпионатах мира. Вы можете гордиться таким соотечественником, — приводит слова Энрота tut.by.
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