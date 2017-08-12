Живу в Минске уже две недели. Пока все отлично. Мне нравится и город, и команда. Уже успел посмотреть центр, прогуляться по улицам. Особенно здорово в начале Проспекта Победителей, где открывается вид на реку и старый город. Сначала прогуливался только с одноклубниками. Они посоветовали несколько отличных ресторанов, где можно поужинать и отдохнуть после тренировок. Теперь же выбираюсь в город самостоятельно, ищу какие-то новые места. В Северной Америке и Швеции города выглядят очень современно, а Минск он более традиционный, что-ли. Да, есть совсем новые постройки, но хватает и старых зданий. Но в целом, это хороший европейский город.



Из белорусских спортсменов хорошо знаю игравших в НХЛ Костицыных и Грабовского. Еще у вас есть очень сильный велогонщик Василий Кириенко из команды «Скай». Кто еще? Назовите какие-нибудь фамилии, а я попробую их вспомнить. Виктория Азаренко? Да, теннисистка, но внешне я ее не узнаю. Дарья Домрачева? Нет, про нее я вообще ничего слышал. Александр Глеб? А вот его я помню. Это футболист, игравший за «Арсенал» и «Барселону».



А вообще в моем мире самый известный белорус — Андрей Мезин. Отличный вратарь, которого я очень хорошо запомнил по выступлению на чемпионатах мира. Вы можете гордиться таким соотечественником, — приводит слова Энрота tut.by.