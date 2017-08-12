Энрот: Первый раз минское «Динамо» выходило на меня ещё шесть лет назад
Вратарь Юнас Энрот рассказал, как проходил его переход в минское «Динамо».
«Первый раз “Динамо” выходило на меня ещё шесть лет назад, но тогда я был твердо намерен остаться в Северной Америке. Сейчас же ситуация изменилась. Мне позвонили в начале июля, и после пары недель размышлений я подписал контракт. Но для начала постарался собрать побольше различных мнений о Минске и “Динамо”. Сперва связался с
Живу в Минске уже две недели. Пока все отлично. Мне нравится и город, и команда. Уже успел посмотреть центр, прогуляться по улицам», — цитирует Энрота Sport tut by.
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