Энрот: Первый раз минское «Динамо» выходило на меня ещё шесть лет назад

«Первый раз “Динамо” выходило на меня ещё шесть лет назад, но тогда я был твердо намерен остаться в Северной Америке. Сейчас же ситуация изменилась. Мне позвонили в начале июля, и после пары недель размышлений я подписал контракт. Но для начала постарался собрать побольше различных мнений о Минске и “Динамо”. Сперва связался с Марком-Андре Граньяни, с которым мы играли в одной команде четыре года. Потом позвонил Бену Скривенсу. И знаете что? Все они дали вашему городу отличные рекомендации. Так что я собрал вещи и вылетел в Беларусь заключать контракт.



Живу в Минске уже две недели. Пока все отлично. Мне нравится и город, и команда. Уже успел посмотреть центр, прогуляться по улицам», — цитирует Энрота Sport tut by.