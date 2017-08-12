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12 августа 2017, 15:54 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Энрот: Первый раз минское «Динамо» выходило на меня ещё шесть лет назад

Вратарь Юнас Энрот рассказал, как проходил его переход в минское «Динамо».

«Первый раз “Динамо” выходило на меня ещё шесть лет назад, но тогда я был твердо намерен остаться в Северной Америке. Сейчас же ситуация изменилась. Мне позвонили в начале июля, и после пары недель размышлений я подписал контракт. Но для начала постарался собрать побольше различных мнений о Минске и “Динамо”. Сперва связался с Марком-Андре Граньяни, с которым мы играли в одной команде четыре года. Потом позвонил Бену Скривенсу. И знаете что? Все они дали вашему городу отличные рекомендации. Так что я собрал вещи и вылетел в Беларусь заключать контракт.

Живу в Минске уже две недели. Пока все отлично. Мне нравится и город, и команда. Уже успел посмотреть центр, прогуляться по улицам», — цитирует Энрота Sport tut by.

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