— Хотелось бы услышать ваше мнение о матче с «Трактором». Довольны результатом?

«Когда побеждаешь, тем более по буллитам, испытываешь много положительных эмоций. Но в то же время обидно, что не смогли одержать победу в основное время. Хотелось порадовать наших болельщиков, выиграв домашний турнир. Но надеюсь, в сезоне повезет больше, и это важнее.

Пока мы еще сыгрываемся и узнаем друг друга. Это касается и нашего звена. Я ни с кем из партнеров прежде не играл. Идет адаптация к другой лиге и другому хоккею. Ко всему нужно привыкнуть. В первых матчах было тяжело. Но потом все более и менее наладилось, мы начали забивать".

— По ходу турнира «Барысу» всегда приходится отыгрываться, так как счет первым открывает соперник. Почему так происходит?

«Сложно сказать. Наверное, если бы мы знали почему, то исправились уже во второй игре. С первых минут матча мы создаем моменты, угрожаем воротам соперника. Но в то же время и соперник навязывает борьбу, и об этом не стоит забывать. На турнире хороший подбор команд, все равны по силам. Главное ведь не кто первым забил, а кто в итоге победил».

— Довольны своей игрой? Понравился стиль хоккея, который показывают команды КХЛ?

«Пока не могу сказать, что доволен. Но для меня большая удача играть с такими партнерами по звену. И Найджел Доус, и Мартен Сен-Пьер — очень опытные ребята. «Химия» в звене не приходит по взмаху волшебной палочки, она приходит постепенно от матча к матчу.

Что касается стиля игры, то, естественно, он заметно отличается от североамериканского. Площадка больше, нежели к чему я привык. Здесь больше катания, больше пространства, больше шансов для креатива и времени подумать, прежде чем в тебя врежется соперник. Даже несмотря на то, что сыграл не так много матчей, однозначно, мне нравится такой стиль игры. С нетерпением жду начала сезона".

— Результат матча с «Адмиралом» уже ничего не решает. Как будете настраиваться на следующую встречу?

«Каждый матч важен. Любой спортсмен скажет, что он играет только на победу, и не слукавит. Победа — это своеобразный показатель того, что мы отработали хорошо. Пусть мы и не взяли кубок, это не дает никакого права играть спустя рукава. Люди приходят смотреть хороший хоккей. Мы должны его дать им. Это наша работа. Мы продолжаем готовиться к сезону. Качество этой подготовки будет лучше, если выкладываться в каждом матче на 100 процентов».