Тренер: Хоккеистам «Авангарда» не удалось показать цельную игру на турнире в Астане

«Авангард» на Кубке президента Казахстана потерпел три поражения — от владивостокского «Адмирала» (4:5 в овертайме), астанинского «Барыса» (3:4) и нижнекамского «Нефтехимика» (2:3), одержал победы над челябинским «Трактором» (2:0) и швейцарским «Давосом» (3:2).

«Дали много времени на льду молодым ребятам, посмотрели варианты работы в зоне обороны, в средней зоне. В каждой игре были неплохие моменты, но, несмотря на сегодняшний матч, цельной игры пока не удавалось нам добиться, хотя моментов, которые мы хотим видеть, было уже больше», — сказал Скабелка, которого цитирует официальный сайт «Авангарда».

Говоря о матче с «Давосом», тренер отметил, что в этой игре состав команды был близок к оптимальному.

«Хорошее движение, неплохое взаимопонимание в атаке, достаточно моментов создали. Есть ошибки, немного тревожат моменты, когда в концовках периодов, контролируя игру, даем играть и сопернику. Так было в конце второго периода — два удаления — и в третьем периоде дали шанс. Но, думаю, это все поправимо», — добавил Скабелка.