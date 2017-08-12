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12 августа 2017, 14:46 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Хоккеист «Динамо» Анисин восстановится к концу сентября, Казионов — через два-три дня

НОВОГОРСК /Московская область/, 12 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Хоккеист «Динамо» Михаил Анисин пропустит около месяца из-за травмы плеча, другой форвард московского клуба Дмитрий Казионов вернется в строй в течение нескольких дней. Об этом ТАСС сообщил главный тренер бело-голубых Владимир Воробьев.

Казионов получил травму в ходе товарищеского матча с хабаровским Амуром Увеличить
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Накануне в ходе товарищеского матча с хабаровским «Амуром» у «Динамо» травму получил центрфорвард первого звена Дмитрий Казионов. Ранее, в первой контрольной игре между клубами, повреждение получил еще один нападающий бело- голубых Михаил Анисин.

«У Казинова повреждение руки, но через 2−3 дня он восстановится. У Анисина более серьезная травма плеча. Он пропустит около месяца и сможет помочь нам в конце сентября», — сообщил Воробьев.

Московское «Динамо» примет участие в Кубке мэра, который пройдет в Москве с 15 по 18 августа. В турнире сыграют столичные «Спартак», ЦСКА, а также подмосковный «Витязь».

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Главный тренер московского «Динамо» Воробьев отметил хорошую обстановку в хоккейном клубе

НОВОГОРСК /Московская область/, 12 августа. /ТАСС/. Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев отметил хорошую обстановку и отношение к делу в хоккейном клубе. Об этом он сообщил на встрече с болельщиками «Динамо».
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