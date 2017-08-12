Хоккеист «Динамо» Анисин восстановится к концу сентября, Казионов — через два-три дня
НОВОГОРСК /Московская область/, 12 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Хоккеист «Динамо» Михаил Анисин пропустит около месяца
из-за травмы плеча, другой форвард московского клуба Дмитрий Казионов вернется в строй в течение нескольких дней. Об этом ТАСС сообщил главный тренер бело-голубых Владимир Воробьев.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Накануне в ходе товарищеского матча с хабаровским «Амуром» у «Динамо» травму получил центрфорвард первого звена Дмитрий Казионов. Ранее, в первой контрольной игре между клубами, повреждение получил еще один нападающий бело- голубых Михаил Анисин.
«У Казинова повреждение руки, но через 2−3 дня он восстановится. У Анисина более серьезная травма плеча. Он пропустит около месяца и сможет помочь нам в конце сентября», — сообщил Воробьев.
Московское «Динамо» примет участие в Кубке мэра, который пройдет в Москве с 15 по 18 августа. В турнире сыграют столичные «Спартак», ЦСКА, а также подмосковный «Витязь».