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Накануне в ходе товарищеского матча с хабаровским «Амуром» у «Динамо» травму получил центрфорвард первого звена Дмитрий Казионов. Ранее, в первой контрольной игре между клубами, повреждение получил еще один нападающий бело- голубых Михаил Анисин.

«У Казинова повреждение руки, но через 2−3 дня он восстановится. У Анисина более серьезная травма плеча. Он пропустит около месяца и сможет помочь нам в конце сентября», — сообщил Воробьев.

Московское «Динамо» примет участие в Кубке мэра, который пройдет в Москве с 15 по 18 августа. В турнире сыграют столичные «Спартак», ЦСКА, а также подмосковный «Витязь».