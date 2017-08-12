«Лада» одержала уверенную победу над ЦСК ВВС в товарищеской встрече
Тольяттинская «Лада» уверенно обыграла клуб Высшей хоккейной лиги ЦСК ВВС в товарищеской встрече, матч завершился со счётом 5:2.
К 30-й минуте матча команда Артиса Аболса выигрывала со счётом 3:0, голами сумели отличиться Денис Зернов, Никита Филатов и Кристапс Сотниекс. До конца второго периода ЦСК ВВС отыграл две шайбы усилиями Дениса Ковалёва и Никиты Глотова.
В заключительном периоде голы Семёна Валуйского и Станислава Бочарова помогли «Ладе» упрочить преимущество.
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