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12 августа 2017, 13:29 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Лада» одержала уверенную победу над ЦСК ВВС в товарищеской встрече

Тольяттинская «Лада» уверенно обыграла клуб Высшей хоккейной лиги ЦСК ВВС в товарищеской встрече, матч завершился со счётом 5:2.

К 30-й минуте матча команда Артиса Аболса выигрывала со счётом 3:0, голами сумели отличиться Денис Зернов, Никита Филатов и Кристапс Сотниекс. До конца второго периода ЦСК ВВС отыграл две шайбы усилиями Дениса Ковалёва и Никиты Глотова.

В заключительном периоде голы Семёна Валуйского и Станислава Бочарова помогли «Ладе» упрочить преимущество.

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