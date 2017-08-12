Главный тренер московского «Динамо» Воробьев отметил хорошую обстановку в хоккейном клубе

«Мы переживаем непростое время, спасибо вам, что оказываете поддержку, — обратился к собравшимся Воробьев. — Непросто, но это наш хоккей. Тяжело, трудно, но очень интересно. Будем биться и стараться, чтобы не подвести вас».

«Нравится микроклимат, назвал бы нашу команду сплавом молодости и опыта. У нас много ветеранов, которые должны помогать тренерскому штабу и молодым хоккеистам. Мне нравится обстановка и отношение к делу. Думаю, что у нас все получится», — считает специалист.

Московское «Динамо» примет участие в Кубке мэра, который пройдет в Москве с 15 по 18 августа. В турнире также сыграют столичные «Спартак», ЦСКА и подмосковный «Витязь».