ХК «Динамо» надеется приобрести пятого легионера в ближайшее время

«Селекционная работа у нас продолжается. Смотрим варианты, надеюсь, в ближайшем будущем стоит ждать пополнения», — сказал Бегунц.

«Касательно СДЮСШОР, то она будет работать в полном объеме, — продолжил советник гендиректора “Динамо”. — Все года сохранены. Некоторых мы, конечно, потеряли, но касательно школы у нас все в порядке. С интернатом также все в порядке».

«Матчи команды МХЛ будут бесплатными для болельщиков. Пока окончательно не подтвердилось, есть юридические моменты, но процентов на 90 “Буран” будет фарм-клубом “Динамо” в ВХЛ», — заключил Бегунц.

Московское «Динамо» примет участие в Кубке мэра, который пройдет в Москве с 15 по 18 августа. В турнире примут участие столичные «Спартак», ЦСКА, а также подмосковный «Витязь».