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12 августа 2017, 12:54 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

ХК «Динамо» надеется приобрести пятого легионера в ближайшее время

НОВОГОРСК /Московская область/, 12 августа. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб «Динамо» планирует закрыть оставшуюся позицию легионера в ближайшее время. Об этом на встрече с болельщиками «Динамо» сообщил советник генерального директора хоккейного клуба Рубен Бегунц.

«Селекционная работа у нас продолжается. Смотрим варианты, надеюсь, в ближайшем будущем стоит ждать пополнения», — сказал Бегунц.

«Касательно СДЮСШОР, то она будет работать в полном объеме, — продолжил советник гендиректора “Динамо”. — Все года сохранены. Некоторых мы, конечно, потеряли, но касательно школы у нас все в порядке. С интернатом также все в порядке».

«Матчи команды МХЛ будут бесплатными для болельщиков. Пока окончательно не подтвердилось, есть юридические моменты, но процентов на 90 “Буран” будет фарм-клубом “Динамо” в ВХЛ», — заключил Бегунц.

Московское «Динамо» примет участие в Кубке мэра, который пройдет в Москве с 15 по 18 августа. В турнире примут участие столичные «Спартак», ЦСКА, а также подмосковный «Витязь».

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