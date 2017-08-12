Назаров и его «Нефтехимик» готовы к громким делам
Чистка игроков, возвращение Йонаса Энлунда и другие события — в обзоре дня Алексея Шевченко.
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Видимо, что-то случилось...
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В Астане еще продолжается предсезонный турнир, но досрочным победителем стад «Нефтехимик», что, безусловно, небольшая сенсация, учитывая, что для хозяев победа дома принципиальна, «Трактор», казалось, набрал ход, а у «Авангарда» лучший подбор игроков. Но команда Андрея Назарова была самой агрессивной, быстрой и аккуратной. Главный тренер «Нефтехимика» опять вернулся в комфортную обстановку, в которой он способен показывать отличный результат. От нижнекамцев никто ничего не ждет, но при этом у них стабильное финансирование. Назаров легко может сдержать в узде
ФИЛЬТРАЦИЯ ИГРОКОВ.
Самое интересное теперь наблюдать за тем, как игроки покидают клубы. Везде набрано по 6−7 звеньев, но девять дней до старта турнира — это время, когда от лишних избавляются. «Амур» после победы над «Динамо» — 4:0 расстался с Филиппом Толузаковым и Антоном Крысановым. Насчет последнего вопросов нет. Антон
ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ЭНЛУНДА.
«Сибирь» определилась с пятым легионером, вернув в команду Йонаса Энлунда. Самое интересное, что когда финн уходил из Новосибирска, то именно про него говорили, что он совершенно зря отправляется в другую команду. Да, его зарплата существенно увеличивалась бы, но хоккейного счастья ему бы было найти непросто. Так и получилось. Счастья не было ни в одном из четырех клубов, в которых он побывал за два года. В
ОРЕШКИН НАШЕЛ ХОРОШУЮ РАБОТУ.
Сергей Орешкин совсем недолго проработал на совершенно бессмысленной должности
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