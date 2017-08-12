Назаров и его «Нефтехимик» готовы к громким делам

В Астане еще продолжается предсезонный турнир, но досрочным победителем стад «Нефтехимик», что, безусловно, небольшая сенсация, учитывая, что для хозяев победа дома принципиальна, «Трактор», казалось, набрал ход, а у «Авангарда» лучший подбор игроков. Но команда Андрея Назарова была самой агрессивной, быстрой и аккуратной. Главный тренер «Нефтехимика» опять вернулся в комфортную обстановку, в которой он способен показывать отличный результат. От нижнекамцев никто ничего не ждет, но при этом у них стабильное финансирование. Назаров легко может сдержать в узде двадцать-тридцать игроков среднего класса, мотивировать их, заставлять отдаваться в каждом матче. Если команда пройдет резкий спад (а его не избежит ни один из клубов с таким календарем) с наименьшими потерями, то «Нефтехимик» точно попадает в плей-офф. А там уже важно, чтобы люди не привыкли к фразочкам от Назарова и по-прежнему вздрагивали от его выражений. Несмотря на «омоложение» (в российском смысле это означает экономию) у клуба четыре отличных звена форвардов и четыре защитника. Не забывайте, что и вратарям Андрею Макарову и Илье Ежову есть, что доказывать. Так что следите за «Нефтехимиком».

ФИЛЬТРАЦИЯ ИГРОКОВ.

Самое интересное теперь наблюдать за тем, как игроки покидают клубы. Везде набрано по 6−7 звеньев, но девять дней до старта турнира — это время, когда от лишних избавляются. «Амур» после победы над «Динамо» — 4:0 расстался с Филиппом Толузаковым и Антоном Крысановым. Насчет последнего вопросов нет. Антон когда-то считался перспективным центром, но ему не хватило характера, чтобы превратиться в крепкого игрока уровня КХЛ. Вы, наверняка, понимаете, на что я намекаю. А то, что Толузаков оказался на рынке свободных агентов — странно. Филипп очень неплохо смотрелся в рижском «Динамо», он довольно техничен и всегда нацелен на ворота. И для «Амура» такой нападающий был бы идеален, но почему-то не срослось.

ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ЭНЛУНДА.

«Сибирь» определилась с пятым легионером, вернув в команду Йонаса Энлунда. Самое интересное, что когда финн уходил из Новосибирска, то именно про него говорили, что он совершенно зря отправляется в другую команду. Да, его зарплата существенно увеличивалась бы, но хоккейного счастья ему бы было найти непросто. Так и получилось. Счастья не было ни в одном из четырех клубов, в которых он побывал за два года. В Санкт-Петербурге вообще все закончилось в первой игре, когда он получил серьезную травму. «Локомотив» от него быстро избавился, а «Куньлунь» даже не планировал предлагать новый контракт. Энлунд в Новосибирске получит все, чего ему не хватало в последних двух сезонах: много игрового времени, отсутствие конкуренции, полнейшее доверие. Но он возвращается в совершенно другую «Сибирь» и повторить 45 очков в 52 матчах финну будет чрезвычайно сложно.

ОРЕШКИН НАШЕЛ ХОРОШУЮ РАБОТУ.