«Авангард» одолел «Давос» в рамках турнира в Казахстане

В первом периоде «Авангард» забросил две шайбы усилиями Петра Хохрякова и Евгения Медведева, на что «Давос» отметил голом Энцо Корви. Во второй 20-минутке Хохряков забил ещё один гол, но шайба Дарио Симьона сократила отставание, установив окончательную разницу в счёте.



Команда Андрея Скабелки выиграла два матча на турнире из пяти.