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12 августа 2017, 12:23 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Авангард» одолел «Давос» в рамках турнира в Казахстане

Омский «Авангард» одержал победу над швейцарским «Давосом» в рамках предсезонного Кубка президента Республики Казахстан, встреча завершилась со счётом 3:2.

В первом периоде «Авангард» забросил две шайбы усилиями Петра Хохрякова и Евгения Медведева, на что «Давос» отметил голом Энцо Корви. Во второй 20-минутке Хохряков забил ещё один гол, но шайба Дарио Симьона сократила отставание, установив окончательную разницу в счёте.

Команда Андрея Скабелки выиграла два матча на турнире из пяти.

Авангард
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