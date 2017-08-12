Александр Медведев рассчитывает на полную отмену дисквалификации хоккеиста Зарипова

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КХЛ 25 июля объявила, что Зарипов отстранен до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы, взятой в чемпионате сезона-2016/17, в котором форвард играл за магнитогорский «Металлург». В пятницу 36-летний хоккеист сообщил «Р-Спорт», что подал в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на свою дисквалификацию.

«Очень надеюсь, что CAS примет во внимание все обстоятельства дела, историю Зарипова и примет решение в пользу Даниса. Отмена дисквалификации была бы идеальным решением. Если бы не было надежды на смягчение или полную отмену дисквалификации, думаю, Зарипов не подавал бы апелляцию в CAS. Стоит учитывать, что содержание обоих веществ в пробе Даниса было существенно ниже верхнего предела», — сказал Медведев в телефонном разговоре.

В пробе хоккеиста были обнаружены препараты, относящиеся к классам S6.b — стимуляторы и S5 — Диуретики и маскирующие агенты.