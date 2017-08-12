Александр Медведев рассчитывает на полную отмену дисквалификации хоккеиста Зарипова
МОСКВА, 12 авг —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Экс-президент КХЛ, член совета директоров лиги Александр Медведев заявил агентству «Р-Спорт», что надеется на отмену двухлетней дисквалификации из-за положительной допинг-пробы трехкратного чемпиона мира по хоккею Даниса Зарипова.
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КХЛ 25 июля объявила, что Зарипов отстранен до 22 мая 2019 года
«Очень надеюсь, что CAS примет во внимание все обстоятельства дела, историю Зарипова и примет решение в пользу Даниса. Отмена дисквалификации была бы идеальным решением. Если бы не было надежды на смягчение или полную отмену дисквалификации, думаю, Зарипов не подавал бы апелляцию в CAS. Стоит учитывать, что содержание обоих веществ в пробе Даниса было существенно ниже верхнего предела», — сказал Медведев в телефонном разговоре.
В пробе хоккеиста были обнаружены препараты, относящиеся к классам S6.b — стимуляторы и S5 — Диуретики и маскирующие агенты.
«Только их сочетание привело к таким последствиям, якобы под предлогом сокрытия было такое сочетание веществ. Но мы знаем Зарипова очень давно — у него не было необходимости в этом, и тем более не было необходимости
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