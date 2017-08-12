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12 августа 2017, 11:41 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Александр Медведев рассчитывает на полную отмену дисквалификации хоккеиста Зарипова

МОСКВА, 12 авг — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Экс-президент КХЛ, член совета директоров лиги Александр Медведев заявил агентству «Р-Спорт», что надеется на отмену двухлетней дисквалификации из-за положительной допинг-пробы трехкратного чемпиона мира по хоккею Даниса Зарипова.

<em>МОСКВА 12 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> <span class=error>Ильдар</span> <span class=error>Сатдинов</span>. </em><nobr>Экс-президент</nobr> <span class=error>КХЛ</span> член совета директоров лиги Александр <span class=error>Медведев</span> заявил агентству Р-Спорт что надеется на отмену двухлетней дисквалификации <nobr>из-за </nobr>положительной <nobr>допинг-пробы</nobr> трехкратного чемпиона мира по хоккею <span class=error>Даниса</span> <span class=error>Зарипова</span>. Увеличить
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КХЛ 25 июля объявила, что Зарипов отстранен до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы, взятой в чемпионате сезона-2016/17, в котором форвард играл за магнитогорский «Металлург». В пятницу 36-летний хоккеист сообщил «Р-Спорт», что подал в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на свою дисквалификацию.

«Очень надеюсь, что CAS примет во внимание все обстоятельства дела, историю Зарипова и примет решение в пользу Даниса. Отмена дисквалификации была бы идеальным решением. Если бы не было надежды на смягчение или полную отмену дисквалификации, думаю, Зарипов не подавал бы апелляцию в CAS. Стоит учитывать, что содержание обоих веществ в пробе Даниса было существенно ниже верхнего предела», — сказал Медведев в телефонном разговоре.

В пробе хоккеиста были обнаружены препараты, относящиеся к классам S6.b — стимуляторы и S5 — Диуретики и маскирующие агенты.

«Только их сочетание привело к таким последствиям, якобы под предлогом сокрытия было такое сочетание веществ. Но мы знаем Зарипова очень давно — у него не было необходимости в этом, и тем более не было необходимости что-то скрывать», — добавил член совета директоров КХЛ.
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Чемпион мира по хоккею Зарипов подал апелляцию в CAS на дисквалификацию за допинг

Чемпион мира по хоккею Зарипов подал апелляцию в CAS на дисквалификацию за допинг

МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Трехкратный чемпион мира по хоккею, чемпион России и четырехкратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение о двухлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом хоккеист сообщил ТАСС .
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