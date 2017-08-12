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12 августа 2017, 10:52 | Хоккей: КХЛ | Восток Медиа

Хабаровский «Амур» попрощался с двумя нападающими

Контракты с игроками клуб расторг по соглашению сторон.

Хоккейный клуб «Амур» из дальневосточной столицы расторг контракты с нападающими Филиппом Толузаковым и Антоном Крысановым. Соглашения прервали по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба «тигров».

Контракт с 28-летним форвардом Филиппом Толузаковым «тигры» заключили в мае этого года. Соглашение с нападающим, игравшим в прошедшем сезоне за рижское «Динамо», было рассчитано на один год, однако клуб решил расстаться с хоккеистом раньше.

Антон Крысанов в декабре прошлого года вернулся в хабаровский «Амур». Контракт с ним был рассчитан до конца сезона, однако в мае клуб продлил односторонний контракт на один год. В сезоне 2014−2015 годов провёл 22 игры в составе «тигров», отметился семью очками. В Хабаровск перебрался из тольяттинской «Лады».

Недавно «Амур» вновь попрощался с Данилом Романцевым. Он защищал цвета «тигров» в прошлом сезоне, однако в мае этого года воспитанника ярославского хоккея вместе с нападающим Кириллом Капустиным, а также защитником Александром Елесиным обменяли в «Локомотив». За это «Амур» получил денежную компенсацию. В начале июня форвард вновь вернулся в дальневосточную столицу и подписал с «тиграми» новый контракт на один год, но в итоге не подошёл команде.
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