Хабаровский «Амур» вновь обыграл московское «Динамо»

Хоккейный клуб «Амур» из дальневосточной столицы провёл второй товарищеский матч со столичным «Динамо». Повторная встреча в Новогорске вновь завершилась победой «тигров». В основное время они обыграли «бело-голубых» со счётом 4:0.

Матч начался для «Динамо» с потери: в одной из первых смен получил травму руки Дмитрий Казионов и в сопровождении доктора отправился в раздевалку. Больше на лёд он не выходил, а тренерскому штабу столичной команды пришлось менять состав первого звена. Два периода голов не принесли — всё самое интересное началось в третьем игровом отрезке. До этого «Амур» имел ощутимое преимущество, однако оборона хозяев во главе с Александром Ерёменко справлялась. Временами «бело-голубые» проводили контратаки, однако с ними без особого труда справлялся вратарь «тигров» Юха Метсола.

В заключительном периоде события начали развиваться стремительно. Сначала игрок «Амура» Александр Фролов открыл счёт, а вскоре голкипер «Динамо» Александр Ерёменко не выдержал и за воротами боднул хабаровского защитника Никиту Камалова. Судьи выписали вратарю удаление до конца игры. Оно оказалось первым в его карьере в КХЛ.

Место в воротах занял не разогретый Иван Бочаров, и «тигры» сполна воспользовались ситуацией. Сначала Олег Ли удвоил результат, распечатав Бочарова кистевым броском со средней дистанции, спустя три минуты Ян Коларж довёл счёт до 3:0, а затем отличился Богдан Потехин.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, после основного времени команды сыграли овертайм, двумя шайбами в котором отличились хоккеисты московской команды. Затем последовала серия послематчевых буллитов, удачливее, в которых вновь оказались «тигры».

«Мы действовали терпеливо и ждали своих моментов. Вратарь соперника начал немного нервничать, получил удаление, второй вышел явно не разогретым, голы посыпались. Мы играли на результат, и команде сказали, что уже надо начинать сезон. Ребята нас услышали, и мне очень понравились оба матча с таким сильным соперником, как “Динамо”. Игра была “от ножа” с обеих сторон», — отметил главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов.

Теперь хабаровская команда отправляется в Омск, где примет участие в мемориале Блинова.