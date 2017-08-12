«Металлург» и «Куньлунь» сыграют на хоккейном турнире Ромазана в Магнитогорске

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В нынешнем году турнир пройдет в 26-й раз, в течение четырех дней команды сыграют в один круг. В первый день встретятся «Сибирь» и «Трактор», «Металлург» и «Куньлунь», 14 августа — «Куньлунь» и «Сибирь», «Металлург» и «Трактор», 15 августа — «Куньлунь» и «Трактор», «Металлург» и «Сибирь».

Помимо дерби челябинской области, магнитогорских болельщиков ждет противостояние «Металлурга» с «Куньлунем», который с нынешнего сезона возглавляет Майк Кинэн. Канадский специалист в 2014 году привел «Магнитку» к победе в розыгрыше Кубка Гагарина, а ныне магнитогорский клуб возглавляет бывший помощник Кинэна Илья Воробьев.

Мемориал Ромазана — один из самых популярных летних хоккейных турниров, впервые это соревнование прошло в 1992 году. На первый турнир в Магнитогорск приехала студенческая команда из США, составленная из хоккеистов штатов Висконсин и Миннесота, и вплоть до 2000 года соревнования носили международный статус. А в 2001 году на магнитогорском турнире впервые в России состоялось мастер-шоу, впоследствии ставшее традиционным атрибутом матчей Всех звезд КХЛ.

13 раз мемориал Ромазана выигрывал местный «Металлург», по три победы в активе ярославского «Локомотива» и «Салавата Юлаева» из Уфы. В прошлом году турнир впервые выиграл омский «Авангард».

Иван Харитонович Ромазан с 1985 года и вплоть до смерти в 1991 году был директором Магнитогорского металлургического комбината. Во многом благодаря Ромазану в Магнитогорске появился профессиональный хоккей. В 1992 году «Металлург» дебютировал в элите, пять раз став в итоге чемпионом страны.