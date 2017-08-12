«Ак Барс»: вернется ли Кубок Гагарина в Казань?

ТРЕНЕР



Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ

На первый взгляд, нет ничего более предсказуемого в лиге, чем игра, которую Билялетдинов будет ставить «Ак Барсу». Все в ней будет подчинено строгости и четкому порядку — кому куда бежать. Но нельзя не отметить, что в предыдущем сезоне команда изменилась, и явно в лучшую сторону — хоккей казанцев стал более силовым и, что самое главное, более быстрым. Да, родные глазу счета 1:0 или 2:1 никуда не делись, но во многом это была проблема реализации, а не создания моментов.

Если брать за отправную точку плей-офф 2015 года, когда «Ак Барс» больше мучился, чем играл, и в таком темпе дошел до финала, то сейчас команда Билялетдинова как никогда далека от того застоя. Молодые игроки (молодые по меркам главного тренера) получают больше игрового времени, форварды имеют возможность импровизировать в атаке. Это касается как лидеров вроде Азеведо с Ткачевым, так и, например, связки Попов — Глинкин.

В распоряжении Билялетдинова этим летом оказалось несколько очень интересных молодых игроков, и если с нападающими Карой и Тянулиным все ясно (кто-то из них займет место лимитчика, а кто-то отправится в ВХЛ), то Никита Лямкин уже сейчас имеет шанс закрепиться в составе. В команде много молодых защитников, но Лямкин, которого «Ак Барс» подхватил у «Кузни», пожалуй, уже сейчас интереснее местных воспитанников Абросимова и Мусина. В 21 год Никита набрался приличного опыта в КХЛ и под руководством Билла обязан выходить на новый уровень.

ТРАНСФЕРЫ

Пришли : в. Подъяпольский, з. Марков (Монреаль), з. Лямкин, н. Емец, н. Караваев, н. Михеев н. Языков (все — Металлург Нк, ВХЛ), н. Галиев (Вашингтон, НХЛ), н. Ландер (Эдмонтон), н. Тянулин (Оттава, ОХЛ).



Ушли : в. Галимов, н. Жуков (оба — Торпедо), з. Йордан (Амур), з. Пайгин (Эдмонтон, НХЛ), з. Эллиотт, н. Арбузов (Нефтехимик), н. Варнаков (Динамо М), н. Е. Григоренко (Адмирал), н. Солодухин (Салават Юлаев), н. Хлыстов (завершил карьеру).

Минувшее межсезонье стало самым продуктивным для «Ак Барса» за долгое-долгое время. Да, в команде ошиблись с подписанием Даниса Зарипова, но это стало скорее разочарованием для болельщиков, чем проблемой для линии нападения. Автограф-сессия форварда после приезда в Казань собрала на «Татнефть-Арене» едва ли не столько же народу, сколько и проходной матч регулярки. Интерес к команде в городе ветеран бы повысил, но с игровой точки зрения мог джокером для атаки и не стать.

В остальном менеджмент казанцев сработал отлично. Был подписан Антон Ландер, который на предсезонных играх показал именно то, что от него ждали, — умную двустороннюю игру с дирижированием в атаке и быстрым возвращением назад. Пока непонятно, как проявит себя Станислав Галиев, но как минимум функционально он готов играть в топ-6. С центрами в «Ак Барсе» проблем нет, а вот мастеровитых вингеров не хватало.

Вишенкой на чак-чаке стала сделка с Андреем Марковым. Мало кто верил, что легенда «Монреаля» не сможет договориться с «Хабс» о новом контракте, но заветного тысячного матча россиянина в НХЛ так и не случится. В обороне «Ак Барса» есть молодые Яруллин, Мусин, Абросимов, Сидоров и Лямкин — для любого из них каждая минута, проведенная с Андреем на одном льду, будет на вес золота. Необходимо посмотреть, в каком состоянии Марков подойдет к сезону, и как на его скоростях скажутся большие площадки, но проблему розыгрыша большинства «Ак Барс» точно закрыл на ближайшие два года.

ЗВЕЗДА

Владимир ТКАЧЕВ

Российский форвард отказался от переезда за океан и остался в Казани на два года, посчитав, что недостаточно готов для НХЛ. В «Ак Барсе» при всей ровности состава есть недостаток именно в звездах, так что Ткачев в новом сезоне должен показать, что уж в КХЛ он готов быть лидером команды. Главная проблема форварда — реализация, количество запоротых им моментов в прошлом сезоне не поддается исчислению. В остальном у Ткачева есть все, чтобы снова повести за собой «Ак Барс»: голова на плечах и правильное отношение к делу, а также полный комплект игровых качеств, включающих в себя игру на точке, отличное катание и волшебные руки.

МОЛОДОЙ ИГРОК

Михаил СИДОРОВ

Сидоров во время предсезонных матчей показал гораздо более яркую игру, чем в прошлом сезоне — он больше брал игру на себя, глубже действовал в чужой зоне и неплохо выглядел у бортов. Однако на что-то большее, чем на вакансию восьмого защитника, ему пока рассчитывать сложно. Оборона у команды отлично сбалансирована, и в плане игрового времени Билялетдинов всегда сделает выбор в пользу медлительного, но опытного Захарчука или того же Токранова. Но в перспективе Сидоров гораздо более интересный игрок, который, как оказалось, может проявить себя и в атаке.

ИНТРИГА

Главной интригой «Востока» по-прежнему является вопрос: кого именно конференция «делегирует» в финал для противостояния с одним из армейских клубов. Состав «Ак Барса» заметно усилился, но не дремали и его конкуренты, и путь до финала конференции в этом сезоне будет намного более тернистым — разве что «Магнитка» немного выбивается из восточного топ-4.

Казанцы продлили контракты аж с 12 игроками, в менеджмент клуба принял верное решение — не перестраиваться в очередной раз, а лишь точечно усилиться. Это самый интересный состав команды с сезона-2012/13, и не стоит забывать, что у казанцев свободна еще одна легионерская позиция. Едва ли менеджмент будет привлекать вратаря-иностранца, скорее всего, «Барсы» будут искать еще одного защитника — чем больше игроков этого амплуа у Билялетдинова, тем спокойнее он себя чувствует.

В конце прошлого сезона ходили слухи о том, что главный тренер в «Ак Барсе» поменяется, но руководство снова решило не рубить с плеча и не ворошить команду, дать тренерскому штабу работать. Козырь казанцев именно в их сбалансированности, в том, что игру может сделать как легионерское звено, так и рабочее третье. Именно это сможет помочь «Барсам» в борьбе за место в финале, ни «Салават», ни «Авангард» не обладают таким ровным подбором игроков. Даже в отсутствии звезд есть свой плюс — в конце концов, двум армейским клубам почти не на кого было положить глаз.

ЦИТАТА

— Не исключаю, что продолжу карьеру в НХЛ, — Данис ЗАРИПОВ, экс-нападающий «Ак Барса».

ЦИФРА

990 матчей провел в НХЛ Андрей Марков, все 16 сезонов своей заокеанской карьеры отыграв в «Монреале».