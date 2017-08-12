«Ак Барс»: вернется ли Кубок Гагарина в Казань?
«СЭ» продолжает представление главных претендентов на победу в новом чемпионате КХЛ. На очереди — казанский «Ак Барс».
ТРЕНЕР
Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ
На первый взгляд, нет ничего более предсказуемого в лиге, чем игра, которую Билялетдинов будет ставить «Ак Барсу». Все в ней будет подчинено строгости и четкому порядку — кому куда бежать. Но нельзя не отметить, что в предыдущем сезоне команда изменилась, и явно в лучшую сторону — хоккей казанцев стал более силовым и, что самое главное, более быстрым. Да, родные глазу счета 1:0 или 2:1 никуда не делись, но во многом это была проблема реализации, а не создания моментов.
Если брать за отправную точку
В распоряжении Билялетдинова этим летом оказалось несколько очень интересных молодых игроков, и если с нападающими Карой и Тянулиным все ясно (кто-то из них займет место лимитчика, а
ТРАНСФЕРЫ
Пришли: в. Подъяпольский, з. Марков (Монреаль), з. Лямкин, н. Емец, н. Караваев, н. Михеев н. Языков (все — Металлург Нк, ВХЛ), н. Галиев (Вашингтон, НХЛ), н. Ландер (Эдмонтон), н. Тянулин (Оттава, ОХЛ).
Ушли: в. Галимов, н. Жуков (оба — Торпедо), з. Йордан (Амур), з. Пайгин (Эдмонтон, НХЛ), з. Эллиотт, н. Арбузов (Нефтехимик), н. Варнаков (Динамо М), н. Е. Григоренко (Адмирал), н. Солодухин (Салават Юлаев), н. Хлыстов (завершил карьеру).
Минувшее межсезонье стало самым продуктивным для «Ак Барса» за
В остальном менеджмент казанцев сработал отлично. Был подписан Антон Ландер, который на предсезонных играх показал именно то, что от него ждали, — умную двустороннюю игру с дирижированием в атаке и быстрым возвращением назад. Пока непонятно, как проявит себя Станислав Галиев, но как минимум функционально он готов играть в топ-6. С центрами в «Ак Барсе» проблем нет, а вот мастеровитых вингеров не хватало.
Вишенкой на
ЗВЕЗДА
Владимир ТКАЧЕВ
Российский форвард отказался от переезда за океан и остался в Казани на два года, посчитав, что недостаточно готов для НХЛ. В «Ак Барсе» при всей ровности состава есть недостаток именно в звездах, так что Ткачев в новом сезоне должен показать, что уж в КХЛ он готов быть лидером команды. Главная проблема форварда — реализация, количество запоротых им моментов в прошлом сезоне не поддается исчислению. В остальном у Ткачева есть все, чтобы снова повести за собой «Ак Барс»: голова на плечах и правильное отношение к делу, а также полный комплект игровых качеств, включающих в себя игру на точке, отличное катание и волшебные руки.
МОЛОДОЙ ИГРОК
Михаил СИДОРОВ
Сидоров во время предсезонных матчей показал гораздо более яркую игру, чем в прошлом сезоне — он больше брал игру на себя, глубже действовал в чужой зоне и неплохо выглядел у бортов. Однако на
ИНТРИГА
Главной интригой «Востока»
Казанцы продлили контракты аж с 12 игроками, в менеджмент клуба принял верное решение — не перестраиваться в очередной раз, а лишь точечно усилиться. Это самый интересный состав команды с сезона-2012/13, и не стоит забывать, что у казанцев свободна еще одна легионерская позиция. Едва ли менеджмент будет привлекать
В конце прошлого сезона ходили слухи о том, что главный тренер в «Ак Барсе» поменяется, но руководство снова решило не рубить с плеча и не ворошить команду, дать тренерскому штабу работать. Козырь казанцев именно в их сбалансированности, в том, что игру может сделать как легионерское звено, так и рабочее третье. Именно это сможет помочь «Барсам» в борьбе за место в финале, ни «Салават», ни «Авангард» не обладают таким ровным подбором игроков. Даже в отсутствии звезд есть свой плюс — в конце концов, двум армейским клубам почти не на кого было положить глаз.
ЦИТАТА
— Не исключаю, что продолжу карьеру в НХЛ, — Данис ЗАРИПОВ,
ЦИФРА
990 матчей провел в НХЛ Андрей Марков, все 16 сезонов своей заокеанской карьеры отыграв в «Монреале».
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