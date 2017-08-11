Мурыгин, Кронвалль и Накладал перезаключили контракты с ХК «Локомотив»
МОСКВА, 11 авг —
Р-Спорт. Голкипер Алексей Мурыгин и защитники Стаффан Кронвалль и Якуб Накладал перезаключили контракты с ярославским хоккейным клубом «Локомотив» на новых условиях, сообщается на официальном сайте КХЛ.
Мурыгин подписал с клубом односторонний контракт на два года, Кронвалль — односторонний на один год, Накладал — односторонний на два года.
Мурыгин в прошедшем сезоне в среднем отражал 92,5% бросков в 9 матчах
Хабаровский «Амур» расторг контракты с нападающими Филиппом Толузаковым и Антоном Крысановым, «Сочи» — с защитником Иваном Глазковым, «Югра» — с нападающим Андреем Алексеевым, из «Ак Барса» в альметьевский «Нефтяник» (ВХЛ) перебрался нападающий Иван Емец.
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