Мурыгин, Кронвалль и Накладал перезаключили контракты с ХК «Локомотив»

Мурыгин подписал с клубом односторонний контракт на два года, Кронвалль — односторонний на один год, Накладал — односторонний на два года.

Мурыгин в прошедшем сезоне в среднем отражал 92,5% бросков в 9 матчах плей-офф, 92,9% в 40 играх регулярного чемпионата. Кронвалль в 52 матчах «регулярки» набрал 18 очков (6 голов и 12 передач), в 15 играх плей-офф — 11 (3+8). Статистика Накладала в прошлом сезоне — 9 очков (3+6) в 24 играх регулярного чемпионата, 11 очков (6+5) в 15 играх плей-офф.

Хабаровский «Амур» расторг контракты с нападающими Филиппом Толузаковым и Антоном Крысановым, «Сочи» — с защитником Иваном Глазковым, «Югра» — с нападающим Андреем Алексеевым, из «Ак Барса» в альметьевский «Нефтяник» (ВХЛ) перебрался нападающий Иван Емец.