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11 августа 2017, 22:44 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Барыс» запретил хоккеистам использовать гаджеты во время игр и тренировок

МОСКВА, 11 авг — Р-Спорт. Руководство астанинского «Барыса» запретило игрокам и тренерам пользоваться гаджетами во время тренировок и матчей, сообщил агентству «Р-Спорт» источник в хоккейном клубе.

Соответствующий приказ подписал президент клуба Аскар Шопобаев. В соответствии с приказом запрещено использование гаджетов (планшеты, мобильные устройства) «в зоне раздевалок во время матчей и тренировочного процесса в любом режиме». Гаджеты необходимо оставлять в специальных ящиках, в случае несоблюдения правила нарушитель понесет дисциплинарное наказание.

Главные тренеры команд, входящих в систему «Барыса», должны донести приказ до сведения сотрудников тренерского штаба и спортсменов-инструкторов, а также контролировать исполнение распоряжения.

«Барыс» в сезоне-2016/17 проиграл магнитогорскому «Металлургу» во втором раунде плей-офф КХЛ.

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