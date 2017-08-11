«Барыс» запретил хоккеистам использовать гаджеты во время игр и тренировок

Соответствующий приказ подписал президент клуба Аскар Шопобаев. В соответствии с приказом запрещено использование гаджетов (планшеты, мобильные устройства) «в зоне раздевалок во время матчей и тренировочного процесса в любом режиме». Гаджеты необходимо оставлять в специальных ящиках, в случае несоблюдения правила нарушитель понесет дисциплинарное наказание.

Главные тренеры команд, входящих в систему «Барыса», должны донести приказ до сведения сотрудников тренерского штаба и спортсменов-инструкторов, а также контролировать исполнение распоряжения.