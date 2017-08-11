«Барыс» запретил хоккеистам использовать гаджеты во время игр и тренировок
МОСКВА, 11 авг —
Р-Спорт. Руководство астанинского «Барыса» запретило игрокам и тренерам пользоваться гаджетами во время тренировок и матчей, сообщил агентству «Р-Спорт» источник в хоккейном клубе.
Соответствующий приказ подписал президент клуба Аскар Шопобаев. В соответствии с приказом запрещено использование гаджетов (планшеты, мобильные устройства) «в зоне раздевалок во время матчей и тренировочного процесса в любом режиме». Гаджеты необходимо оставлять в специальных ящиках, в случае несоблюдения правила нарушитель понесет дисциплинарное наказание.
Главные тренеры команд, входящих в систему «Барыса», должны донести приказ до сведения сотрудников тренерского штаба и
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