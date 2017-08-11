Корешков: В матче с «Трактором» упустили хорошие моменты. Надеемся, что голы оставили на КХЛ

Астанинский клуб обыграл соперников из Челябинска в серии булитов — 3:2. При этом «Барысу» пришлось дважды догонять соперника в счете в основное время.

— Шансы забить были у нас хорошие. В третьем периоде в одного выходил Кори Тривино, был момент у Найджела Доуса. Будем надеяться, голы уже будут в КХЛ, — сказал Корешков.

— Что скажете про дебют Сергея Кудрявцева?

— Неплохо, для первого матча хорошо отстоял! Нам нужно было проверить нашего второго вратаря. Каждый матч для нас важен. Мы смотрим всех игроков и выпускаем молодежь. Самое главное, мы не боимся доверять молодым, они выходят и на меньшинство.

— Не может «Барыс» первым открыть счет, приходится догонять постоянно.

— Есть такой момент. Сделаем небольшие выводы. Но и есть и позитивные стороны — несмотря на усталость и такой график, команда добавляет в концовке.

— Вы довольны молодежью? На взгляд многих, они играют достаточно круто!

— Вы абсолютно верно подметили! Молодежь не выпадает из игры — они и в меньшинстве, и в «пять на пять» делают свое дело.

— Будете ли искать замену Роману Старченко? Насколько серьезная потеря?

— Очень серьезная потеря — и как игрока, и как лидера. Плюс такой срок восстановления серьезный. Решается вопрос о дальнейшем.

— Второе звено выпадало без него, так показалось.

— Да, на нем второе звено и держалось. Пока торопиться по его вопросу не будем.

— Вопрос о замене Старченко — открытый?

— Да. Будем совещаться. На обсуждении такой вопрос стоит.

— Последний матч на Кубке Президента ничего не решает. Как будете настраиваться?

— Предсезонка и проверка игроков продолжаются — это самое главное. Все команды, в том числе и наша, к пятой игре подходят с усталостью. Последний бой — он трудный самый. Конечно, постараемся победить.