Корешков: В матче с «Трактором» упустили хорошие моменты. Надеемся, что голы оставили на КХЛ
Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков прокомментировал победу над «Трактором» в матче Кубка Президента РК в Астане, передает корреспондент Vesti.kz.
Астанинский клуб обыграл соперников из Челябинска в серии булитов — 3:2. При этом «Барысу» пришлось дважды догонять соперника в счете в основное время.
— Шансы забить были у нас хорошие. В третьем периоде в одного выходил Кори Тривино, был момент у Найджела Доуса. Будем надеяться, голы уже будут в КХЛ, — сказал Корешков.
— Что скажете про дебют Сергея Кудрявцева?
— Неплохо, для первого матча хорошо отстоял! Нам нужно было проверить нашего второго вратаря. Каждый матч для нас важен. Мы смотрим всех игроков и выпускаем молодежь. Самое главное, мы не боимся доверять молодым, они выходят и на меньшинство.
— Не может «Барыс» первым открыть счет, приходится догонять постоянно.
— Есть такой момент. Сделаем небольшие выводы. Но и есть и позитивные стороны — несмотря на усталость и такой график, команда добавляет в концовке.
— Вы довольны молодежью? На взгляд многих, они играют достаточно круто!
— Вы абсолютно верно подметили! Молодежь не выпадает из игры — они и в меньшинстве, и в «пять на пять» делают свое дело.
— Будете ли искать замену Роману Старченко? Насколько серьезная потеря?
— Очень серьезная потеря — и как игрока, и как лидера. Плюс такой срок восстановления серьезный. Решается вопрос о дальнейшем.
— Второе звено выпадало без него, так показалось.
— Да, на нем второе звено и держалось. Пока торопиться по его вопросу не будем.
— Вопрос о замене Старченко — открытый?
— Да. Будем совещаться. На обсуждении такой вопрос стоит.
— Последний матч на Кубке Президента ничего не решает. Как будете настраиваться?
— Предсезонка и проверка игроков продолжаются — это самое главное. Все команды, в том числе и наша, к пятой игре подходят с усталостью. Последний бой — он трудный самый. Конечно, постараемся победить.
Отметим, что победителем Кубка Президента РК стал «Нефтехимик», который возглавляет
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