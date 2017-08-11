«Барыс» дважды отыгрался в матче с «Трактором» и победил в серии буллитов

Основное время встречи завершилось вничью — 2:2, а в серии буллитов решающим оказался точный бросок Найджела Доуса — 3:2.

По ходу встречи «Барыс» дважды оказывался в роли доигрывающего. На 13-й минуте в равных составах у «Трактора» отличился Александра Шаров, на что астанинцы ответили точным броском капитана Найджела Доуса.

В третьем периоде команды также обменялись шайбами. На 42-й минуте Иван Вишневский в большинстве вновь вывел «Трактор» вперед, но на 57-й новичок «Барыса» Линден Вей в равных составах спас свой клуб от поражения.

В серии буллитов решающий бросок нанес Доус, но главную роль сыграл вратарь-дебютант Сергей Кудрявцев, не позволивший забить двум соперникам.

Завтра, 12 августа, на Кубке Президента состоятся заключительные матчи, которые в прямом эфире покажет KazSport. В 13:00 по астанинскому времени начнется игра «Авангард» — «Давос», а в 17:00 — встреча «Барыс» — «Адмирал».