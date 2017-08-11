«Нефтехимик» под руководством Андрея Назарова стал победителем Кубка Президента РК в Астане

Турнир завершится завтра, 12 августа, когда состоятся заключительные встречи: в 13:00 по астанинскому времени «Авангард» встретится со швейцарским «Давосом», а в 17:00 на лед выйдут «Барыс» и «Адмирал».

На данный момент с 11 очками лидирует «Нефтехимик», далее с восемью баллами идут «Барыс» и «Трактор». Четвертую строчку занимает «Адмирал» (пять очков), за которым расположились «Авангард» (четыре) и «Давос» (три).

Даже в случае победы в завтрашней игре «Барыс» сравняется по очкам, но не сможет опередить «Нефтехимик» из-за поражения в очной встрече — 1:2.

Таким образом, «Нефтехимик» станет победителем Кубка Президента РК — 2017. Команду из Нижнекамска возглавляет россиянин Андрей Назаров, который ранее работал главным тренером «Барыса» и сборной Казахстана.