Новый телеканал «78» покажет все матчи СКА

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«Рады сообщить о том, что традиция показа матчей в полном объеме — как домашних, так и гостевых — сохранится.

Игры нашей команды в чемпионате КХЛ сезона-2017/18 вы сможете посмотреть в прямом эфире на новом городском канале «78», — сообщил петербуржцам вице-президент СКА Роман Ротенберг.

В частности, в прямом эфире петербургские телезрители увидят все игры армейцев на турнире им. Н. Г. Пучкова.

«Все усилия для того, чтобы матчи были зрелищными, приложит бригада спортивных трансляций телеканала “78”, кстати, официально признанная лучшей в стране. А современное оборудование позволит досконально разобраться в игровых эпизодах благодаря повторам с разных ракурсов и трехмерной графике», — отметил гендиректор телеканала «78» Александр Анучкин.

Новый городской канал «78» — полноправный член большой семьи Мультимедийного информационного центра «Известия» — осуществляет вещание на частоте канала «Life78». Уже сегодня смотреть эфир «78» могут более7 млн телезрителей Петербурга и Ленинградской области. Для удобства болельщиков трансляции будут одновременно идти и на портале телеканала.