СКА обменял Комарова в «Спартак» на Лысенкова
СКА на своем официальном сайте сообщил об обмене нападающего Виктора Комарова в «Спартак».
В обратном направлении проследовал вратарь Никита Лысенков.
Напомним, в прошлом сезоне голкипер принял участие в 30 матчах в составе МХК «Спартак», отражая 91,8 процента бросков при коэффициенте надежности — 2.28. Также он провел 2 игры в
Комаров два последних сезона провел в составе «Лады». В регулярном чемпионате-2016/17 он принял участие в 60 матчах, набрав 25 (12+13) очков.
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