СКА обменял Комарова в «Спартак» на Лысенкова

В обратном направлении проследовал вратарь Никита Лысенков.

Напомним, в прошлом сезоне голкипер принял участие в 30 матчах в составе МХК «Спартак», отражая 91,8 процента бросков при коэффициенте надежности — 2.28. Также он провел 2 игры в плей-офф Молодежной хоккейной лиги.

Комаров два последних сезона провел в составе «Лады». В регулярном чемпионате-2016/17 он принял участие в 60 матчах, набрав 25 (12+13) очков.