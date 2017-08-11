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11 августа 2017, 17:53 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

СКА обменял Комарова в «Спартак» на Лысенкова

СКА на своем официальном сайте сообщил об обмене нападающего Виктора Комарова в «Спартак».

В обратном направлении проследовал вратарь Никита Лысенков.

Напомним, в прошлом сезоне голкипер принял участие в 30 матчах в составе МХК «Спартак», отражая 91,8 процента бросков при коэффициенте надежности — 2.28. Также он провел 2 игры в плей-офф Молодежной хоккейной лиги.

Комаров два последних сезона провел в составе «Лады». В регулярном чемпионате-2016/17 он принял участие в 60 матчах, набрав 25 (12+13) очков.

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