Воробьев: Московское «Динамо» определится с составом на старт КХЛ к концу Кубка мэра

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Кубок мэра пройдет в Москве с 15 по 18 августа. В турнире примут участие столичные «Динамо», «Спартак» и ЦСКА, а также подмосковный «Витязь».

«Мы проверяем всех новичков, разные сочетания. Думаю, и на Кубке мэра попробуем разных игроков. К последней игре мы определимся с составом, который начнет старт сезона», — сказал Воробьев.

Заключительный матч перед Кубком мэра «Динамо» провело на своей базе в Новогорске с «Амуром», в котором уступило в основное время со счетом 0:4. После чего команды провели пятиминутный овертайм, в котором хозяева забросили две шайбы, а затем и исполнили серию буллитов.

«Мы договаривались о таком формате перед прошлой игрой. Идет подготовка к чемпионату, так что мы все проверяем: молодых ребят, игру “три на три”, игру в неравных составах. Результат отрицательный, но содержанием игры моментами я доволен», — отметил тренер.

В ходе матча с хабаровским клубом у «Динамо» травму получил центрфорвард первого звена Дмитрий Казионов, а матч- штраф за удар соперника головой заработал вратарь Александр Еременко. «По Казионову мы вечером после сообщения докторов будем иметь информацию. Что касается Еременко, то нужно терпеть. Нельзя удаляться, давать такой гандикап сопернику и проигрывать матч — в чемпионате нам такого не простят», — отметил Воробьев.