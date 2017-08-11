Чемпион мира по хоккею Зарипов подал апелляцию в CAS на дисквалификацию за допинг

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) 25 июля сообщила о дисквалификации Зарипова в связи с положительным результатом его допинг-пробы, взятой во время чемпионата лиги сезона-2016/17.

Российский форвард уже провел консультации с КХЛ по обжалованию срока дисквалификации.

«Мы подали апелляцию в CAS. Положительный исход дела будет для меня как победа в Кубке Гагарина», — сказал Зарипов.

Ранее «Ак Барс» сообщил, что Зарипов и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию.