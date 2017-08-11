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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30657878/
11 августа 2017, 16:26 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Чемпион мира по хоккею Зарипов подал апелляцию в CAS на дисквалификацию за допинг

МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Трехкратный чемпион мира по хоккею, чемпион России и четырехкратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение о двухлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом хоккеист сообщил ТАСС .

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) 25 июля сообщила о дисквалификации Зарипова в связи с положительным результатом его допинг-пробы, взятой во время чемпионата лиги сезона-2016/17.

Российский форвард уже провел консультации с КХЛ по обжалованию срока дисквалификации.

«Мы подали апелляцию в CAS. Положительный исход дела будет для меня как победа в Кубке Гагарина», — сказал Зарипов.

Ранее «Ак Барс» сообщил, что Зарипов и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию.
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