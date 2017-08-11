Чемпион мира по хоккею Зарипов подал апелляцию в CAS на дисквалификацию за допинг
МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Трехкратный чемпион мира по хоккею, чемпион России и четырехкратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение о двухлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом хоккеист сообщил ТАСС .
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) 25 июля сообщила о дисквалификации Зарипова в связи с положительным результатом его
Российский форвард уже провел консультации с КХЛ по обжалованию срока дисквалификации.
«Мы подали апелляцию в CAS. Положительный исход дела будет для меня как победа в Кубке Гагарина», — сказал Зарипов.
Ранее «Ак Барс» сообщил, что Зарипов и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию.
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