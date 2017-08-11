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11 августа 2017, 15:22 | Хоккей: КХЛ | Прессбол

Шведский вратарь минского «Динамо» Юнас Энрот собрал свою Dream Team

Шведский вратарь минского «Динамо» Юнас Энрот составил команду из лучших одноклубников в своей карьере.

Начнем с защитников. Первый выбор не будет сложным — это Дрю Даути. На мой взгляд, он — лучший защитник мира. Да еще и очень хороший человек впридачу.

В паре с ним сыграет Эрик Карлссон. Мы выступали с ним еще за молодежную команду «Седерталье», а потом играли вместе в составе сборной Швеции. Эрик — сильнейший атакующий защитник в НХЛ.

Центрфорвардом в моей команде будет Анже Копитар, с которым играли вместе за «Лос-Анджелес». Да, слышал, что год назад он со сборной Словении выиграл у Беларуси на «Минск-Арене» и не пустил вашу команду на Олимпиаду. Все говорят мне об этом.

С Томасом Ванеком я играл вместе, когда он был на пике своей карьеры. Он настоящий снайпер, который может забрасывать из любых позиций. Этого австрийца всегда было очень сложно оставить.

И последним игроком в моей Dream Team будет Остон Мэттьюс. У него быстрые руки, отличный бросок, хорошие физические данные. К тому же Остон очень умный хоккеист.

Кто был самым сложным соперником в своей карьере? Очень простой вопрос, потому что мне доводилось играть против лучшего хоккеиста мира — Сидни Кросби.

Динамо Мн
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