Аболс: Хоккеист «Лады» Василий Стрельцов пропустит начало сезона из-за травмы
ТОЛЬЯТТИ, 11 авг —
Р-Спорт, Евгений Чурилин. Нападающий тольяттинского хоккейного клуба «Лада» Василий Стрельцов пропустит как минимум два месяца из-за перелома лодыжки, сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер клуба КХЛ Артис Аболс.
В четверг «Лада» дома провела контрольный матч с альметьевским «Нефтяником», который завершился победой тольяттинского клуба со счетом 4:2. Две шайбы хоккеисты «Лады» забросили в большинстве.
«Ребята играли по заданию, проверяем то, что мы наработали. Есть моменты в нашей игре, которые мы хотели изменить по сравнению с прошлым сезоном и изменили. Приходится пробовать разные сочетания, так как есть небольшие повреждения у игроков. На длительный срок мы потеряли Васю Стрельцова, у него перелом лодыжки, пару месяцев он точно пропустит», — сказал Аболс.
«Видна была небольшая усталость у хоккеистов, живее действовали в начале матча, чем в конце, но это вполне нормально, так как идет подготовка и контрольные игры. Всегда есть над чем работать, два гола за одно большинство не забьешь, но сейчас наши спецбригады работают. Естественно мы этим довольны, но есть куда стремиться», — добавил тренер.
На этой неделе «Лада» подписала пробный контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина Сергеем Соиным.
«По итогам сборов в Латвии мы решили прекратить просмотровые контракты с защитником Ильей Давыдовым и нападающим Юрием Кокшаровым. К команде присоединился Сергей Соин, который добавит нам опыта, к тому же поможет справиться с потерей игроков
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