Аболс: Хоккеист «Лады» Василий Стрельцов пропустит начало сезона из-за травмы

В четверг «Лада» дома провела контрольный матч с альметьевским «Нефтяником», который завершился победой тольяттинского клуба со счетом 4:2. Две шайбы хоккеисты «Лады» забросили в большинстве.

«Ребята играли по заданию, проверяем то, что мы наработали. Есть моменты в нашей игре, которые мы хотели изменить по сравнению с прошлым сезоном и изменили. Приходится пробовать разные сочетания, так как есть небольшие повреждения у игроков. На длительный срок мы потеряли Васю Стрельцова, у него перелом лодыжки, пару месяцев он точно пропустит», — сказал Аболс.

«Видна была небольшая усталость у хоккеистов, живее действовали в начале матча, чем в конце, но это вполне нормально, так как идет подготовка и контрольные игры. Всегда есть над чем работать, два гола за одно большинство не забьешь, но сейчас наши спецбригады работают. Естественно мы этим довольны, но есть куда стремиться», — добавил тренер.

На этой неделе «Лада» подписала пробный контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина Сергеем Соиным.