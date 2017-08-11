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11 августа 2017, 11:25 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Аболс: Хоккеист «Лады» Василий Стрельцов пропустит начало сезона из-за травмы

ТОЛЬЯТТИ, 11 авг — Р-Спорт, Евгений Чурилин. Нападающий тольяттинского хоккейного клуба «Лада» Василий Стрельцов пропустит как минимум два месяца из-за перелома лодыжки, сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер клуба КХЛ Артис Аболс.

В четверг «Лада» дома провела контрольный матч с альметьевским «Нефтяником», который завершился победой тольяттинского клуба со счетом 4:2. Две шайбы хоккеисты «Лады» забросили в большинстве.

«Ребята играли по заданию, проверяем то, что мы наработали. Есть моменты в нашей игре, которые мы хотели изменить по сравнению с прошлым сезоном и изменили. Приходится пробовать разные сочетания, так как есть небольшие повреждения у игроков. На длительный срок мы потеряли Васю Стрельцова, у него перелом лодыжки, пару месяцев он точно пропустит», — сказал Аболс.

«Видна была небольшая усталость у хоккеистов, живее действовали в начале матча, чем в конце, но это вполне нормально, так как идет подготовка и контрольные игры. Всегда есть над чем работать, два гола за одно большинство не забьешь, но сейчас наши спецбригады работают. Естественно мы этим довольны, но есть куда стремиться», — добавил тренер.

На этой неделе «Лада» подписала пробный контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина Сергеем Соиным.

«По итогам сборов в Латвии мы решили прекратить просмотровые контракты с защитником Ильей Давыдовым и нападающим Юрием Кокшаровым. К команде присоединился Сергей Соин, который добавит нам опыта, к тому же поможет справиться с потерей игроков из-за травм. Мы рассматриваем его на позицию оборонительного форварда, способного сыграть в меньшинстве и на вбрасываниях. Не хочу бежать впереди поезда, в игре с “Нефтяником” он был неплох по движению. Видно, что это опытный игрок», — отметил Аболс.

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