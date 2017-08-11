Нужен ли Капризов «Миннесоте»?

Вчера произошло событие, о котором мы говорили давно. Кирилл Капризов остается в ЦСКА на три года, подписав новый контракт с клубом. Мы, конечно, уважаем парней, которые едут за океан, стараются пробиться в состав и гордимся ими, а к тем, кто остается, относимся подозрительно, но тут другая ситуация. Капризову всего 20 лет и мы почему-то забываем, что он еще слишком молод. В сущности, у него был один по-настоящему сильный сезон в лиге. Да, он перспективен, но давайте еще на него посмотрим. Кирилл может уехать в 23 года, а, может быть, и раньше, но к этому времени хотя бы заработает столько, чтобы не волноваться, если его отправят в фарм-клуб НХЛ (думаете, почему многие уезжают за океан, не особо волнуясь по поводу зарплаты). Но все это мелочи. Самое главное в его ситуации то, что Капризовым не особо интересовались в «Миннесоте». Я видел, как «Торонто» бегал за Никитой Зайцевым в его последний год в России. Мы все были свидетелями, как клубы НХЛ уговаривали Владислава Гаврикова и Илью Сорокина подписать контракт и хотя эти попытки не увенчались успехом, «Коламбус» и «Айлендерс» показали себя во всей красе. «Миннесота» же молчит. Приедет? Отлично. Остался? Ладно. Раз им все равно, то пусть уж Капризов играет в России.

АМЕРИКАНЕЦ В «ЮГРЕ».

В клубе из Ханты-Мансийска идет своя спокойная жизнь. Совсем недавно он расстался с двумя российскими игроками, дав вольные Якову Селезневу и Андрею Алексееву. Решения немного непонятные, но и не сенсационные. А вчера к Игорю Захаркину приехал еще один легионер. Нападающий Джереми Морин последние два сезона играл исключительно в АХЛ, а последний раз выступал в сильнейшей лиге в 2015 году за «Коламбус». Затем его начало мотать. Начиная с сезона 2016 года он принадлежал «Чикаго», «Торонто», «Сан-Хосе», «Тампе» и, наконец, «Аризоне». Джереми превратился в довесок для разных обменов, но шансов в НХЛ ему не давали. При этом нельзя сказать, что Морин плохой игрок. Он становился чемпионом мира среди молодежных команд, играл за сборную США на чемпионате мира. Но последний сезон у него был неудачным, зато он теперь может сыграть на Олимпиаде. У американцев слабая конкуренция за место в составе.

КРАСОТКИН — В СКРЫТОЙ АРЕНДЕ.

Опять мы видим типичный случай скрытой аренды, которую, правда, можно будет так назвать через год. «Локомотив» отдал «Ладе» за денежную компенсацию вратаря Дмитрия Красоткина и никто не удивится, если голкипер через сезон или раньше вернется к железнодорожникам. По-хорошему бы в таких сделках запретить хоккеисту следующие три сезона возвращаться в клуб, который его «продал». Чтобы всем была наука. Но сам голкипер выиграл. В Тольятти два российских вратаря Александр Лазушин и Евгений Иванников и, говорят, что последний совсем не убеждает тренерский штаб (оно и понятно, прошлый сезон Иванников почти пропустил). Лазушин же явный первый номер, а Красоткин вполне может наступать ему на пятки и провести матчей 15 за сезон. Дмитрий мог бы остаться в Ярославле, где тоже два наших вратаря, но уж очень хорошо смотрятся Алексей Мурыгин и Александр Судницын.

ПРОБЛЕМЫ «АВАНГАРДА».

Омичи сильно удивляют на турнире в Астане. Команда Андрея Скабелки выиграла два матча, но в двух встречах уступила. И поражение от упорного и колючего «Нефтехимика» в четверг заставляет задуматься, а правильно ли готовится команда. Грубейшие индивидуальные ошибки хоккеистов не объяснить ничем. Совсем не убеждает первое звено, где с Николаем Лемтюговым выступает два легионера. Но, главное, хоккеисты никак не могут разобраться с тем, что от них требуют в обороне. Поражения в матчах с «Барысом» и «Нефтехимиком» должны насторожить Скабелку. Понятно, что впереди еще один турнир, а до регулярного чемпионата есть время, но пока команда выглядит совсем не так, как мы ждали, учитывая все приобретения. Из положительных моментов: неожиданно неплохо смотрятся Ансель Галимов и Дмитрий Жукенов. Кажется, лучший сезон в карьере ждет Валентина Пьянова. Но проблем гораздо меньше.