Нужен ли Капризов «Миннесоте»?
Восходящая звезда осталась играть в КХЛ. Алексей ШЕВЧЕНКО объясняет почему — в обзоре дня.
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Видимо, что-то случилось...
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Вчера произошло событие, о котором мы говорили давно. Кирилл Капризов остается в ЦСКА на три года, подписав новый контракт с клубом. Мы, конечно, уважаем парней, которые едут за океан, стараются пробиться в состав и гордимся ими, а к тем, кто остается, относимся подозрительно, но тут другая ситуация. Капризову всего 20 лет и мы
АМЕРИКАНЕЦ В «ЮГРЕ».
В клубе из
КРАСОТКИН — В СКРЫТОЙ АРЕНДЕ.
Опять мы видим типичный случай скрытой аренды, которую, правда, можно будет так назвать через год. «Локомотив» отдал «Ладе» за денежную компенсацию вратаря Дмитрия Красоткина и никто не удивится, если голкипер через сезон или раньше вернется к железнодорожникам.
ПРОБЛЕМЫ «АВАНГАРДА».
Омичи сильно удивляют на турнире в Астане. Команда Андрея Скабелки выиграла два матча, но в двух встречах уступила. И поражение от упорного и колючего «Нефтехимика» в четверг заставляет задуматься, а правильно ли готовится команда. Грубейшие индивидуальные ошибки хоккеистов не объяснить ничем. Совсем не убеждает первое звено, где с Николаем Лемтюговым выступает два легионера. Но, главное, хоккеисты никак не могут разобраться с тем, что от них требуют в обороне. Поражения в матчах с «Барысом» и «Нефтехимиком» должны насторожить Скабелку. Понятно, что впереди еще один турнир, а до регулярного чемпионата есть время, но пока команда выглядит совсем не так, как мы ждали, учитывая все приобретения. Из положительных моментов: неожиданно неплохо смотрятся Ансель Галимов и Дмитрий Жукенов. Кажется, лучший сезон в карьере ждет Валентина Пьянова. Но проблем гораздо меньше.
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