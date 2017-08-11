Ворота на замке. Лучшие голкиперы будущего сезона КХЛ

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Хоккей — игра непредсказуемая, и это касается не только командных результатов. Не так уж часто удаётся до сезона предсказать, какой хоккеист зажжёт в очередном чемпионате, а особенно это касается голкиперов, с их особой душевной организацией и ролью в команде.

В КХЛ 27 команд, и как знать, чей вратарь станет лучшим, поможет своему клубу выйти в плей-офф или станет ключевым фактором в борьбе за кубок. Но всё же насчёт каждого хоккеиста существуют определённые ожидания, и мы рискуем предсказать имена голкиперов, которые наиболее ярко проявят себя в будущем сезоне.

Францоуз и Ерёменко на защите титула

Начнём с лучших вратарей прошлого регулярного чемпионата, которым предстоит в новом сезоне доказать, что их успех был неслучаен. И если Александр Ерёменко давно зарекомендовал себя как опытный и надёжный голкипер с чемпионским прошлым, то Павел Францоуз впервые закончил длинный турнир с такими цифрами. Чешский голкипер «Трактора» пропускал в среднем лишь 1,43 шайбы за игру, а его процент отражённых бросков — 95,3% — стал лучшим в лиге. Правда, Францоуз сыграл лишь половину матчей «регулярки», ведь в «Тракторе» есть ещё и талантливый Василий Демченко, уже заслуживший себе приличное игровое время.

Что касается Ерёменко, то Александр также провёл далеко не весь сезон, но причиной тому стали травмы, которые в последнее время всё чаще и чаще преследуют возрастного голкипера. Но в тех матчах, когда Ерёменко выходил на лёд, он пропускал всего 1,29 шайбы в среднем за игру, и этот показатель сделал его лучшим вратарём сезона в этой номинации.

Сейчас Ерёменко 37 лет, и ему будет достаточно сложно провести следующий сезон на таком же высочайшем уровне. Здесь и солидный для спортсмена возраст, и постоянные травмы, а главное — нестабильная ситуация в московском «Динамо», которое с горем пополам заявилось в турнир, но пока совсем не ясно, за какие места будет бороться в чемпионате.

Что касается Францоуза, то его ожидает второй подряд сезон конкурентной борьбы с Демченко за место в воротах. Система Анвара Гатиятулина предполагает строгую игру в своей зоне и минимум пропущенных шайб, роль голкипера в команде крайне высока, и в Челябинске очень надеются, что третий год чеха в команде получится как минимум не хуже предыдущего.

Василий Кошечкин: главное — не растерять мотивацию

Голкипер магнитогорского «Металлурга» по праву считается одним из самых надёжных российских вратарей последних лет. Особо ценное качество Кошечкина — его умение собраться на самые важные матчи, и показать в них феноменальную игру. В «регулярке» Василий иногда позволяет себе расслабиться, пропускает нелепые шайбы и отправляется отдыхать на скамейку раньше времени, но в плей-офф голкипер-гигант превращается в непробиваемую стену.

Не будет преувеличением сказать, что Кошечкин внёс не меньший вклад, чем Мозякин с Зариповым, в два последних чемпионства «Магнитки», а наградой вратарю стал новый контракт с магнитогорским клубом, который был подписан чуть ли не на следующий день после окончания прошлого сезона.

Но в следующем чемпионате роль Кошечкина для «Металлурга» может возрасти ещё больше: магнитогорцы расстались со многими ключевыми хоккеистами, в команде открыто говорят о перестройке, и зависимость «Магнитки» от игры вратаря станет гораздо больше. Здесь и возникает вопрос: хватит ли Кошечкину, который выиграл с «Магниткой» всё в КХЛ, мотивации на очередной сезон, который нужно провести максимально собранно и без привычных для Василия периодов рассеянности и потери концентрации? Тем более, что на глазах растёт сменщик Кошечкина Илья Самсонов, один из самых талантливых российских вратарей своего года рождения, для которого не станет непосильной задачей усадить матёрого голкипера в запас.

Такие опасения существуют, но профессионализм Кошечкина и уважение к клубу, в котором он стал чемпионом, вряд ли позволят такому сценарию воплотиться в жизни.

Илья Сорокин и Игорь Шестёркин: заочная борьба за Олимпиаду

Два молодых голкипера ЦСКА и СКА прекрасно провели прошлый сезон, а в будущем должны сыграть ещё лучше, ведь в феврале 2018 Сорокина и Шестёркина ждёт Олимпиада, и кто будет первым номером сборной, покажет, в том числе, и выступление в регулярном чемпионате.

Пока главным претендентом является Илья Сорокин, за короткое время проделавший путь от талантливого выскочки из Новокузнецка до основного голкипера лучшей команды гладкого первенства КХЛ последних трёх сезонов. За два последних года Илья показывал в чемпионате просто сумасшедшие цифры, не поднимая показатель пропущенных шайб выше 1.6 в среднем за игру, был одним из главных творцов выхода ЦСКА в финал позапрошлого чемпионата, а также уверенно «съел» конкурентов в «армейских» воротах в лице опытных Галимова и Фаста.

Что касается Игоря Шестёркина, то в прошлом чемпионате он получил шанс от Олега Знарка, и сполна воспользовался им. На какой-то момент показалось, что воспитанник «Спартака» вытеснил из «рамки» СКА Микко Коскинена, по крайней мере, Шестёркин провёл большую часть «регулярки», и в этих играх показывал блестящую игру. Однако с наступлением плей-офф в ворота питерцев вернулся Коскинен, а россиянин не получил важного опыта игр на вылет.

В следующем сезоне будет любопытно понаблюдать, как Олег Знарок распределит игровое время между своими вратарями, один из которых в Корее может стать основным в российской сборной, а на другого наверняка рассчитывают в Финляндии.

С возвращением! Якуб Коварж снова в Екатеринбурге, а Карри Рамо — в КХЛ

Никогда нельзя сказать заранее, как проведёт сезон голкипер-легионер, но мы вправе ожидать лучшей игры от уже знакомых иностранцев. Таким, например, станет Якуб Коварж, который этим летом вернулся в «Автомобилист» после не самой удачной командировки в Череповец.

Коварж в КХЛ с 2013 года, в первые сезоны стал опорой Анатолия Емелина в «Авто», блестяще играя на последнем рубеже. Во многом благодаря Коваржу екатеринбуржцы уверенно занимали место в «восьмёрке» на Востоке и без проблем выходили в плей-офф. На третий год выступления на Урале чешский вратарь не сошёлся характерами с главным тренером Андреем Разиным, его показатели упали, в результате чего надёжный голкипер покинул Екатеринбург, перейдя в «Северсталь», хотя за год до этого за Коваржем бегала не один топовый клуб КХЛ.

В Череповце репутация Коваржа пострадала ещё больше, и теперь чеха многие списали со счетов, но только не в Екатеринбурге, где помнят его феноменальную игру. Сейчас Якуб возвращается в свою команду, которая с новым спонсором и составом собирается покорять новые высоты, и мастерство и кураж Коваржа будут хорошим подспорьем в становлении нового «Автомобилиста».

Ещё одно знаковое вратарское возвращение состоялось этим летом. Карри Рамо вернулся в КХЛ, но не в «Авангард», где финн провёл четыре сезона, а в «Йокерит». История Рамо лишний раз говорит о том, что в погоне за мечтой можно потерять стабильное настоящее. Карри прекрасно выступал за «Авангард», выводил омский клуб в финал, ездил на Матчи Звезд КХЛ и этапы Евротура, да и вообще, был одним из лучших вратарей лиги.

Но Рамо манила НХЛ, и летом 2013 года он уехал в «Калгари». Поначалу финн получал игровую практику в лучшей лиге мира, но место в воротах «огоньков» ему постоянно приходилось с кем-нибудь делить. Не показав своей лучшей игры, Рамо скатился до фарм-клуба, а вскоре Карри получил серьёзную травму, которая оставила его без хоккея на долгий срок. Затем был пробный контракт в АХЛ, ужасные по статистике три матча в этой лиге, и возвращение в Финляндию в практически родной «Пеликанс».

Сейчас Карри перешёл в «Йокерит», чтобы вновь выступать в КХЛ, и если Рамо удастся выйти на прежний уровень, то в лиге станет на одного классного вратаря больше.

Бен Скривенс: падёт ли рекорд КХЛ по матчам на ноль?

«Салават Юлаев» в межсезонье кардинально поменял стратегию клуба, и теперь нужно отвыкать от безбашенного и весёлого стиля башкирской команды, потому что у руля «Салавата» теперь Эркка Вестерлунд, ставящий во главе угла дисциплину и систему. Стиль финского тренера — игра от своих ворот, и если поначалу казалось, что в «Салавате» эта модель не приживётся, то первые же предсезонные матчи развеяли все сомнения.

При такой системе игры крайне важна роль вратаря, и уфимцы нашли на рынке отличный вариант. Бен Скривенс — опытный голкипер, поигравший по обе стороны океана, и предстоящий сезон может стать для канадца лучшим в карьере. Скривенс привык играть часто и много, принимать на себя большое количество бросков в каждой игре. Как пример, в прошлом сезоне Скривенс отыграл без пяти матчей полный регулярный чемпионат за минское «Динамо», и при этом показал отличную для такого количества игр статистику.

Но сейчас от Бена ждут ещё более лучших цифр, ведь в «Салавате» вся система игры будет заточена на как можно меньшее количество пропущенных шайб. Уже на турнире в Нижнем Новгороде в пассиве уфимцев за пять матчей только шесть пропущенных шайб, а у Скривенса — два матча на ноль. Если так продолжится и в чемпионате, то Скривенс, безусловно, станет лидером во всех вратарских номинациях, а рекорд Алексея Мурыгина по «сухим» матчам падёт, не простояв и двух сезонов.