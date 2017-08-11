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11 августа 2017, 10:19 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

ХК «Югра» заключил контракт со словацким защитником Штайнохом сроком на один сезон

МОСКВА, 11 авг — Р-Спорт. Хоккейный клуб «Югра» подписал соглашение со словацким защитником Мартином Штайнохом, сообщается на официальном сайте ханты-мансийской команды КХЛ.

Контракт с 26-летним игроком рассчитан на один сезон.

В минувшем сезоне Штайнох провел за чешский «Маунтфилд» 52 матча в регулярном чемпионате и 11 — в плей-офф, набрав 8 очков (2 шайбы + 6 передач). Ранее защитник отыграл три сезона в братиславском «Словане» (с 2012 по 2015 год), в составе которого заработал 24 очка (5+19) в 137 встречах в КХЛ.

Ранее генеральный менеджер «Маунтфилда» Алеш Кмоничек заявил, что по условиям сделки, если «Югра» не попадет в плей-офф и будет получено согласие игрока, он доиграет сезон в составе чешского клуба.

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