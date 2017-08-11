ХК «Югра» заключил контракт со словацким защитником Штайнохом сроком на один сезон
МОСКВА, 11 авг —
Р-Спорт. Хоккейный клуб «Югра» подписал соглашение со словацким защитником Мартином Штайнохом, сообщается на официальном сайте ханты-мансийской команды КХЛ.
Контракт с 26-летним игроком рассчитан на один сезон.
В минувшем сезоне Штайнох провел за чешский «Маунтфилд» 52 матча в регулярном чемпионате и 11 — в
Ранее генеральный менеджер «Маунтфилда» Алеш Кмоничек заявил, что по условиям сделки, если «Югра» не попадет в
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