ХК «Югра» заключил контракт со словацким защитником Штайнохом сроком на один сезон

Контракт с 26-летним игроком рассчитан на один сезон.

В минувшем сезоне Штайнох провел за чешский «Маунтфилд» 52 матча в регулярном чемпионате и 11 — в плей-офф, набрав 8 очков (2 шайбы + 6 передач). Ранее защитник отыграл три сезона в братиславском «Словане» (с 2012 по 2015 год), в составе которого заработал 24 очка (5+19) в 137 встречах в КХЛ.