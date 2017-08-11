«Адмирал» и клуб ВХЛ «Южный Урал» подписали соглашение о спортивном сотрудничестве
МОСКВА, 11 авг —
Р-Спорт. Владивостокский «Адмирал», выступающий в КХЛ, и клуб ВХЛ «Южный Урал» заключили соглашение о спортивном сотрудничестве, сообщается на официальном сайте команды из Орска.
Согласно договору, несколько игроков «Адмирала» будут командированы в «Южный Урал».
«Надеемся, что данное соглашение будет плодотворным и результативным для каждой стороны», — говорится в сообщении орского клуба.
В прошлом сезоне «Адмирал» вышел в
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