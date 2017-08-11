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11 августа 2017, 9:15 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Адмирал» и клуб ВХЛ «Южный Урал» подписали соглашение о спортивном сотрудничестве

МОСКВА, 11 авг — Р-Спорт. Владивостокский «Адмирал», выступающий в КХЛ, и клуб ВХЛ «Южный Урал» заключили соглашение о спортивном сотрудничестве, сообщается на официальном сайте команды из Орска.

Согласно договору, несколько игроков «Адмирала» будут командированы в «Южный Урал».

«Надеемся, что данное соглашение будет плодотворным и результативным для каждой стороны», — говорится в сообщении орского клуба.

В прошлом сезоне «Адмирал» вышел в плей-офф КХЛ, где в первом раунде уступил омскому «Авангарду». По итогам регулярного чемпионата ВХЛ-2016/17 «Южный Урал» занял 21-е место и остался за бортом плей-офф.

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