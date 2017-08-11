«Сибирь» подписала однолетний контракт с финским хоккеистом Энлундом

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Контракт с 29-летним игроком рассчитан на один год.

Энлунд выступал за «Сибирь» с 2010 по 2015 год и сыграл за команду в общей сложности 297 матчей, набрав 191 (82 шайбы + 109 передач) очко. Предыдущий сезон он провел в «Куньлуне» и ЦСКА, в сумме набрав 12 (4+8) очков за 33 встречи.