«Локомотив»: битва со столичными армиями

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ТРЕНЕР

Алексей КУДАШОВ

Когда заходят разговоры о будущем преемнике Олега Знарка в национальной команде (это может случиться уже следующей весной), то фамилия Кудашова, как правило, почему-то игнорируется. Хотя именно этого специалиста можно назвать самым прогрессирующим российским тренером из ныне действующих. В прошлом сезоне слухи отправляли его в отставку в начале сезона, но в итоге дела у команды пошли на лад. В плей-офф «Локомотив» и вовсе сотворил главную сенсацию, выбив в шести мачтах мощный ЦСКА, а затем в финале конференции устроил нелегкую жизнь будущему победителю в лице СКА. Тренер не стал искать от добра добра, несмотря на щедрые посулы со стороны уже бывшего генерального директора московского «Динамо» Андрея Сафронова. Дальнейшее развитие ситуации со столичным клубом показало, что Кудашов сделал правильный выбор во всех отношениях.

Если в предстоящем сезоне он продолжит расти как тренер и сможет раскрыть потенциал многочисленных молодых игроков, то ярославцы станут опаснейшим соперником в Кубке Гагарина для любого из двух армейских фаворитов. «Локомотив» не только выглядит управляемой и сбалансированной командой без слабых мест, у него есть свой стиль, система. В этом заслуга главного тренера очевидна. Играть с таким соперником сложно любому — хоть «Северстали», хоть «Ак Барсу».

ТРАНСФЕРЫ

Пришли: н. Ден. Алексеев (Адмирал), з. Елесин, н. Капустин (оба — Амур)

Ушли: з. Гавриков (СКА), з. Пашнин (ЦСКА), н. Крикуненко (Адмирал), н. Кулагин (Витязь), н. А. Лебедев (Рязань, ВХЛ), н. Локтионов (Лос-Анджелес), н. Петраков (Витязь), н. Романцев.

Ставка на собственные силы — не красивый лозунг, а реальное положение дел. В межсезонье клуб продлил контракты с лидерами, вернул из скрытой аренды несколько игроков и на этом закрыл, по сути, так и не начавшуюся трансферную кампанию. Как ни странно, такой подход вполне логичен и адекватен даже для клуба уровня «Локомотива».

От этого амбиции ярославцев меньше не становятся. У них с учетом молодежи в наличии имеются почти шесть троек и пять пар защитников. Вероятен вариант, при котором останется в команде и центральный нападающий Кадейкин. С ним пока ведутся вялотекущие переговоры. По совокупному мастерству глубина состава команды несопоставима со СКА и ЦСКА, но это ярославцам и не надо. В случае травм или плохой формы кого-то из лидеров «Локомотив» способен пригласить кого-то со стороны по ходу сезона.

Потери Гаврикова и Пашнина не столь серьезны, как кажется на первый взгляд. Оба сильны именно в разрушении, и при иных обстоятельствах их уход стал бы проблемой. Однако с защитниками, играющими в таком стиле, в «Локомотиве» все в порядке. Рафиков, Любушкин, Черепанов по степени таланта не уступают ушедшим. Разве что опыта у них чуть меньше. Что касается нападающего Локтионова, решившего снова попробовать закрепиться в НХЛ, то ключевой роли в прошлогодней команде он не играл.

ЗВЕЗДА

Брэндон КОЗУН

Лучший бомбардир команды в регулярном чемпионате (56 очков) и плей-офф (14) в прошлом сезоне, двукратный участник Матча звезд КХЛ. На миниатюрном канадце в значительной степени держится атака «Локомотива». Козун с таким шикарным резюме обязан попадать в свою сборную на Олимпиаду.

МОЛОДОЙ ИГРОК

Денис АЛЕКСЕЕВ

Подбор молодежи в «Локомотиве» на зависть всем. Быть может, именно поэтому клуб в межсезонье на удивление скромно вел себя на трансферном рынке. Денис Алексеев, в прошлом сезоне ставший бронзовым призером молодежного чемпионата мира и получивший отличную обкатку в «Адмирале», обязан выходить на новый уровень в родной команде. Здоровье, светлая голова, хорошая техника и дефицитная позиция центрального нападающего — сочетание этих качеств должно быть востребовано в «Локомотиве». Кроме Алексеева еще может выстрелить техничный Каюмов.

ИНТРИГА

Доработает ли Алексей Кудашов до конца сезона? Это, конечно, шутка, хотя, зная характер президента клуба Юрия Яковлева, ни в чем нельзя быть уверенным. В отличие от последних лет вопрос о кредите доверия главному тренеру не стоит. А если говорить серьезно, то свои позиции «Локомотив» как минимум обязан сохранить. Завалить в розыгрыше Кубка Гагарина армейского «зверя» он тоже способен. Двоих сразу — вряд ли.

В реальности больше интересен другой вопрос, смогут ли так же здорово, как и в прошлом чемпионате, проявить себя возрастные легионеры: Талбот, Крунвалль, Контиола и Накладал. Все они получили хорошие контракты, так что Алексей Кудашов вправе рассчитывать на такую же продуктивность от иностранцев и в дальнейшем. От их игры в команде зависит очень многое.

ЦИТАТА

— Мы очень хотели оставить Гаврикова, делали ему предложение, вели переговоры с ноября до июня, но не договорились, СКА предложил слишком большие деньги. Нам пришлось уступить.

Президент «Локомотива» Юрий ЯКОВЛЕВ.

ЦИФРЫ

125 миллионов рублей составила компенсация со стороны СКА за переход защитника «Локомотива» Владислава Гаврикова в это межсезонье.