Рижское «Динамо» разгромило «Кассель» и заняло второе место на Wingas Cup

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Заброшенными шайбами в составе команды победителей отметились Николай Елисеев, оформивший дубль, а также Ти Джей Гальярди, Увис Балинскис и Ренарс Карклс. Вратарь Антон Наумов записал на свой счёт сухой матч.

Победителем турнира стал «Витязь», не потерпевший ни одного поражения. У рижского «Динамо», которое заняло второе место, две победы в трёх встречах.