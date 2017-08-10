Рижское «Динамо» разгромило «Кассель» и заняло второе место на Wingas Cup
Рижское «Динамо» одержало разгромную победу над «Кассель Хаскис» в рамках Wingas Cup. Встреча, проходившая в немецком Касселе в «Айсшпортхалле», завершилась со счётом 5:0.
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Заброшенными шайбами в составе команды победителей отметились Николай Елисеев, оформивший дубль, а также Ти Джей Гальярди, Увис Балинскис и Ренарс Карклс. Вратарь Антон Наумов записал на свой счёт сухой матч.
Победителем турнира стал «Витязь», не потерпевший ни одного поражения. У рижского «Динамо», которое заняло второе место, две победы в трёх встречах.
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