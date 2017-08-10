Данис Зарипов: Зачем мне контракт с «Ак Барсом», если я в КХЛ играть не могу?!
Известный форвард Данис Зарипов в разговоре с обозревателем «Советского спорта» прокомментировал разрыв отношений с казанским клубом.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Как уже сообщал «Советский спорт», 36-летний форвард остался без контракта в КХЛ. Напомню, что в июле «Ак Барс» объявил о подписании двухлетнего договора с нападающим, который трижды становился чемпионом страны в составе казанского клуба. Однако вскоре вслед за этим последовало жесткое решение ИИХФ, дисквалифицировавшей Зарипова аккурат на два года за употребление запрещенных WADA препаратов.
И вот вчера казанский клуб объявил о расторжении контракта с трехкратным чемпионом мира. Эту новость подтвердил и агент именитого игрока Юрий Николаев. А сегодня обозреватель «Советского спорта» позвонил самому Зарипову, чтобы узнать — по чьей же все же инициативе был расторгнут контракт?
— Это не была
— Логика «Ак Барса» тут понятна. А
— Ну, а зачем мне сохранять контракт с Казанью, если я не приношу никакой пользы команде? Надо же в конце концов быть просто порядочным человеком. Не подставлять клуб, который на меня рассчитывал.
— Возможно ли, что после того, как вам скостят дисквалификацию или вообще ее снимут, вы с «Ак Барсом» вновь сядете за стол переговоров?
— По этому поводу мне пока сказать нечего. Сначала надо дождаться результатов. А потом… Потом все вполне возможно.
— Когда будете подавать апелляцию в Спортивный международный арбитраж?
— Сейчас не хотел бы по этому поводу ничего конкретного заявлять.
— Тогда последний вопрос, который волнует многих болельщиков, начались ли у вас переговоры с клубами НХЛ? Ведь разрыв отношений с «Ак Барсом» позволяет вам вести их уже на официальном уровне.
— И тут пока не могу сообщить
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter