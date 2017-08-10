Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30647953/
10 августа 2017, 18:31 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты тольяттинской «Лады» обыграли «Нефтяник» в товарищеском матче

ТОЛЬЯТТИ, 10 авг — Р-Спорт, Евгений Чурилин. Хоккеисты тольяттинской «Лады» обыграли альметьевский «Нефтяник» в контрольном матче.

Хоккеисты тольяттинской Лады обыграли альметьевский Нефтяник в контрольном матче. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Игра, прошедшая в четверг в Тольятти, закончилась победой хозяев со счетом 4:2 (3:1, 0:0, 1:1). Шайбы у «Лады» забросили Семен Валуйский (1-я минута), Денис Зернов (10), Станислав Бочаров (10) и Ефим Гуркин (51), у «Нефтяника» отличились Максим Хапов (10) и Всеволод Ястребков (48).

В субботу «Лада» проведет контрольный матч с самарским клубом ЦСК ВВС.

Нефтехимик
Новости Матчи Состав Статистика
Лада
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
9 августа

Горячая русская штучка, перед которой не устоял футболист «Баварии»

Скандальный пловец сменил российское гражданство на американское

МОК о требовании от России выплатить 100 млн дол за участие в ОИ-2018