Хоккеисты тольяттинской «Лады» обыграли «Нефтяник» в товарищеском матче
ТОЛЬЯТТИ, 10 авг —
Р-Спорт, Евгений Чурилин. Хоккеисты тольяттинской «Лады» обыграли альметьевский «Нефтяник» в контрольном матче.
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Игра, прошедшая в четверг в Тольятти, закончилась победой хозяев со счетом 4:2 (3:1, 0:0, 1:1). Шайбы у «Лады» забросили Семен Валуйский (1-я минута), Денис Зернов (10), Станислав Бочаров (10) и Ефим Гуркин (51), у «Нефтяника» отличились Максим Хапов (10) и Всеволод Ястребков (48).
В субботу «Лада» проведет контрольный матч с самарским клубом ЦСК ВВС.
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