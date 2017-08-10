Капризов продлил контракт с ЦСКА. Не стоило ли подождать?

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ПРИМЕРЫ

Никита Кучеров уехал за океан в 19 лет и пробивался в «Тампу» через юниорскую лигу Квебека и АХЛ. И стал звездой НХЛ.

Евгений Кузнецов отправился в «Вашингтон» в 21 год, почти сезон мучился в новой лиге, иногда опускаясь до четвертого звена «Кэпс», но все-таки добился своего и получил контракт на сумму более 60 миллионов долларов.

Артемий Панарин решился на переезд в «Чикаго» в 23 года и за два сезона в «Блэкхокс» очаровал своей игрой миллионы североамериканских болельщиков.

Дмитрий Орлов уехал за океан в 19 лет, Андрей Василевский и Владимир Тарасенко — в 20, Никита Зайцев — в 24. Иван Проворов — … в 14.

Невозможно математически просчитать, когда хоккеист, который рассчитывает на звездную карьеру в НХЛ, должен сделать решающий шаг по направлению к мечте. Почти каждый случай индивидуален и поддается рациональному разбору лишь постфактум.

Кирилл Капризов отложил свой энхаэловский вояж как минимум до 2020 года — и возраста в 23 года.

«МИННЕСОТА»

Разнообразный возрастной срез отъезда российских звезд нового поколения очень красноречив. Технически и физически Капризов уже готов к НХЛ, но совсем не исключено, что ему понадобился бы период адаптации, через который проходили Кузнецов и Тарасенко, но которых избежал тот же Панарин. И дело даже не в солидном нападении «Миннесоты», которое после трансферов в межсезонье выглядит примерно так:

Паризе — Э. Стаал — Койл.

Нидеррайтер — Гранлунд — Закер.

Фолиньо (без контракта) — Койву — Эннис.

Стюарт — Эрикссон Эк — Ферраро/Канин.

Стереотипы о четком разделении атаки в НХЛ на топ-6 и боттом-6 стоит оставить в прошлом: молодых техничных форвардов частенько отправляют в нижние звенья, давая на первых порах по 10−12 минут, в том числе время в большинстве. Те же Эрикссон Эк и Канин (да, они чуть более двусторонние хоккеисты, чем Капризов) — ровесники Кирилла. Правда, теперь все рассуждения о «Миннесоте» стоит отложить в очень далекий ящик — за три сезона «Уайлд» могут измениться до неузнаваемости.

ЧТО БЫЛО НУЖНО ЦСКА

Московский клуб приложил огромные усилия, в том числе административные, чтобы забрать Капризова у «Салавата» и обогнать главного конкурента в гонке за Кирилла. Однако если игрок уехал бы в НХЛ уже через год, а ЦСКА, например, не взял Кубок в апреле 2018-го, то сложно было бы отбиться от вопроса «а стоила ли овчинка выделки»?

Важно, что трехлетний контракт — это не дополнительные три года к нынешнему однолетнему соглашению, а переподписание. Типичная кахаэловская практика расторжения старых, чаще всего дешевых контрактов с целью поднять зарплату (что нужно игроку) и увеличить срок (что нужно клубу).

В ЦСКА явно рассчитывают на условную трехлетнюю стратегию новой, еще более звездной, чем раньше, команды: до 2020 года были подписаны новички клуба — Нестеров, Пашнин, Григоренко, Шалунов, Шумаков, Окулов, Бурдасов, Любимов — и продлены лучшие молодые хоккеисты: Сорокин, Светлаков и Кузьменко. А теперь и Капризов.

КОНКУРЕНЦИЯ

Очевидно, что Кирилл оказался перед самым тяжелым в своей карьере выбором — и потому так долго принимал окончательное решение.

Сейчас нападение ЦСКА выглядит так (звенья условны):

Шумаков — Шалунов — Бурдасов.

Скотт — Григоренко — Плэтт.

Петров — Попов — Ничушкин.

Кузьменко — Светлаков — Капризов.

Телегин — Андронов — Жарков.

Любимов — Основин — Окулов.

Трое форвардов играли на последнем чемпионате мира, еще семеро были реальными кандидатами на попадание в сборную Россию. Приличные легионеры, ветеран Попов, лучший снайпер ЦСКА Петров, молодой форвард Кузьменко, на днях сделавший хет-трик в ворота «Лозанны». И это еще без учета Григоренко. Неназванными остались лишь солидный силовой форвард Жарков и главная жертва армейской мясорубки Основин.

Возникает тьма вопросов. Кто должен оставаться в запасе? Кто должен играть в большинстве? Кто должен получать больше игрового времени и выходить на лед в ключевые моменты матча?

Нет, даже при каких-то проблемах в случае продолжения бешеной ротации, как при Квартальнове, с таким составом ЦСКА неизбежно будет первым или вторым на «Западе» в регулярке, а затем фаворитом Кубка Гагарина — слишком уж высок средний уровень мастерства. Но смогут ли в такой ситуации прогрессировать отдельные хоккеисты?

А НЕ РАНО ЛИ?

Повторюсь: не существует какой-то инструкции, которая бы определила нужный возраст для отъезда в НХЛ. Горячие головы сразу вспомнят Кузнецова, который чуть не погубил свою карьеру, оставшись в «Тракторе». Но это пример, который должен был не отпугнуть Капризова от нового контракта, а чуть повременить с решением — хотя бы до середины сезона.

Кирилл — потенциально сильнейший хоккеист ЦСКА. Но ему всего 20, у него нет такого веса в команде, какой был некоторое время назад у Радулова. И он не воспитанник клуба вроде Кузнецова в «Тракторе» или Тарасенко к «Сибири», отношение к которому описывается выражением «наша кровиночка». Существует огромное количество факторов, которые могут помешать Капризову прогрессировать в ЦСКА и дальше и которые можно будет оценить только после старта чемпионата. А если прогресса не будет — не станет ли новый контракт ошибкой?

Так что стоит признать два факта. ЦСКА и особенно КХЛ, которая с каждым годом теряет все больше звезд, выиграли от решения Кирилла. А вот выиграл ли он сам и российский хоккей?