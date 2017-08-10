«Нефтехимик» взял верх над «Авангардом» на Кубке Президента РК
В очередном матче в рамках Кубка Президента нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над омским «Авангардом».
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«Авангард» — «Нефтехимик» 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
Шайбы:
0:1 — 04:24 Шиксатдаров (Шапризянов). В равенстве
1:1 — 10:57 Сундстрем. В равенстве
2:1 — 22:09 Кошелев (Семенов). В равенстве
2:2 — 38:43 Секстон (Рау). В равенстве
2:3 — 57:21 Пиганович (Секстон, Ганзал). В равенстве.
Вратари: Костин — Ежов.
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