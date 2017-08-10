«Нефтехимик» взял верх над «Авангардом» на Кубке Президента РК

В матче против «Авангарда» на лед вышел совершенно другой «Барыс», игроки демонстрировали высокие скорости с первых минут и хорошие атаки. Хотя хозяева и пропустили первыми, инициативу все же перехватили и вели в счете до конца матча. Итог — победа «Барыса» со счетом 4:3. Кроме того, вернулся на лед лидер команды — Найджел Доус, а это дополнительный стимул и весомая подмога.