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10 августа 2017, 15:33 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

«Нефтехимик» взял верх над «Авангардом» на Кубке Президента РК

В очередном матче в рамках Кубка Президента нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над омским «Авангардом».

В очередном матче в рамках Кубка Президента нижнекамский <span class=error>Нефтехимик</span> одержал победу над омским Авангардом. Увеличить
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«Авангард» — «Нефтехимик» 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Шайбы:
0:1 — 04:24 Шиксатдаров (Шапризянов). В равенстве
1:1 — 10:57 Сундстрем. В равенстве
2:1 — 22:09 Кошелев (Семенов). В равенстве
2:2 — 38:43 Секстон (Рау). В равенстве
2:3 — 57:21 Пиганович (Секстон, Ганзал). В равенстве.

Вратари: Костин — Ежов.

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