Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30644596/
10 августа 2017, 14:14 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Хоккеист Капризов подписал трехлетний контракт с ЦСКА

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Нападающий Кирилл Капризов подписал новый контракт с московским клубом Континентальной хоккейной лиги ЦСКА, рассчитанный на три года. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

Прежнее соглашение 20-летнего хоккеиста с ЦСКА было рассчитано до завершения сезона-2017/18. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Капризов продлил контракт с ЦСКА. Новое соглашение заключено на три года», — сказал источник.

Форвард, ранее выступавший за «Салават Юлаев», перешел в армейский клуб в начале мая. Прежнее соглашение 20-летнего хоккеиста с ЦСКА было рассчитано до завершения сезона-2017/18.

Нападающий был выбран клубом Национальной хоккейной лиги «Миннесота» на драфте 2015 года в пятом раунде под общим 135-м номером. В прошлом сезоне КХЛ Капризов провел 54 матча, забросив 23 шайбы и отдав 22 результативные передачи.

Капризов — серебряный (2016) и бронзовый (2017) призер молодежного чемпионата мира. На турнире 2017 года хоккеист стал лучшим снайпером и бомбардиром, был признан лучшим нападающим, а также вошел в символическую сборную.

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Почему «новый Малкин» вернулся в Россию. Большое интервью Михаила Григоренко

Почему «новый Малкин» вернулся в Россию. Большое интервью Михаила Григоренко

Новичок ЦСКА, который еще несколько лет назад считался одним из самых талантливых юниоров мирового хоккея, рассказал «СЭ» о переходе в армейский клуб, работе с Патриком Руа и сравнениях с Евгением Малкиным.
Еще 7 новостей  Все новости

Сборная России осталась на 62-м месте в рейтинге ФИФА

Будогосский: обратимся к Мутко по поводу слов Муравьева, пора заканчивать с бардаком

Хоккеист Капризов подписал трехлетний контракт с ЦСКА

Суд отложил рассмотрение иска "Казаньоргсинтеза" к ФК "Рубин" о споре по Канунникову