Зинэтула Билялетдинов: Пока не знаю, кто займет место Зарипова

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Специалист отметил, что ему не понравилось выступление игроков казанского клуба в олимпийской сборной России на победном турнире Sochi Hockey Open.

— Мы надеялись на его шайбы, опыт и знания. Но, к сожалению, так сложилось… Пока не знаю, кого мы поставим туда, куда хотели. Но коррекцию надо будет проводить.

Не рискну сказать про Зарипова в НХЛ. Мы с ним разговаривали на эту тему. Советчиков много, а отвечает он сам. Я бы хотел пожелать ему хорошего удачного выступления, но все зависит от него.

— Какие позиции надо усилить?