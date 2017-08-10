Зинэтула Билялетдинов: Пока не знаю, кто займет место Зарипова
Главный тренер «Ак Барса» признал, что расторжение контракта с дисквалифицированным на 2 года за допинг нападающим Данисом Зариповым приведет к коррекции состава.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Специалист отметил, что ему не понравилось выступление игроков казанского клуба в олимпийской сборной России на победном турнире Sochi Hockey Open.
— Мы надеялись на его шайбы, опыт и знания. Но, к сожалению, так сложилось… Пока не знаю, кого мы поставим туда, куда хотели. Но коррекцию надо будет проводить.
Не рискну сказать про Зарипова в НХЛ. Мы с ним разговаривали на эту тему. Советчиков много, а отвечает он сам. Я бы хотел пожелать ему хорошего удачного выступления, но все зависит от него.
— Какие позиции надо усилить?
— Не надо гнать. Надо посмотреть, кто как выглядит. Турнир в Риге как раз будет показательным. Там мы увидим игроков и что надо поправить. Впечатления от игры наших в сборной? Разные. Играли с желанием, но тренеры всегда к
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