Андрей Назаров: Хоккейный Казахстан уже прошел самый трудный этап

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— Прежде всего хотел бы поблагодарить за оказанные мне честь и доверие руководителя Федерации хоккея Казахстана Аскара Узукпаевича Мамина, генерала-лейтенанта Ануара Садыкулова, всех руководителей «Барыса», — начал Назаров. — Также орден был вручен вице-президенту КХЛ Георгию Кобылянскому, что в очередной раз подтверждает высокую значимость проекта КХЛ для казахстанского хоккея в целом.

Поработав в свое время в Казахстане в клубе и сборной, не сомневаюсь в том, что в предстоящем сезоне Астана на высшем уровне проведет звездные выходные, а Матч звезд-2017/18 станет лучшим в десятилетней истории Лиги.

— Как вы оцените нынешнее состояние казахстанского хоккея?

— На мой взгляд, хоккейный Казахстан и национальная сборная страны уже прошли самый трудный этап смены поколений, когда был исчерпан потенциал еще советской школы хоккея. Кстати, этот этап объективно проходят все государства бывшего Советского Союза и, наверное, даже Россия здесь не исключение.

Что касается казахстанского хоккея, то я родился в Челябинске, в ста километрах от российско-казахстанской границы, поэтому, можно сказать, чувствую дыхание соседней страны. Потенциал сборной Казахстана проявился в частности на чемпионате мира в Москве-2016, когда национальная команда победила швейцарцев и в матче-триллере практически на равных сражалась с россиянами.

Так что хоккей в Республике, учитывая большое внимание властей и Федерации, будет только набирать популярность.

— Ждать ли нам в КХЛ второй клуб из Казахстана?

— В этом у меня нет никаких сомнений. При всей любви к Астане, в которой в середине прошлого века родилась моя бабушка, клуб КХЛ заслужил и другой сверхсовременный город Казахстана — Алматы. Он располагает шикарной ареной уровня Ледовых дворцов в Санкт-Петербурге и Минске, плюс несколькими современными тренировочными катками. Поверьте, при всем уважении к Москве столица России в хоккейном плане где-то может Алматы только позавидовать.

Уверен, что Матч звезд в Астане даст большой импульс развитию всего казахстанского хоккея — и КХЛ придет еще и в Алматы.