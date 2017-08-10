Андрей Назаров: Хоккейный Казахстан уже прошел самый трудный этап
Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров, которому накануне в Астане вручили международный орден за особый вклад в развитие дружественных отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией, рассказал о своей награде и перспективах казахстанского хоккея в интервью
Russia-Hockey.ru.
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Видимо, что-то случилось...
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— Прежде всего хотел бы поблагодарить за оказанные мне честь и доверие руководителя Федерации хоккея Казахстана Аскара Узукпаевича Мамина,
Поработав в свое время в Казахстане в клубе и сборной, не сомневаюсь в том, что в предстоящем сезоне Астана на высшем уровне проведет звездные выходные, а Матч звезд-2017/18 станет лучшим в десятилетней истории Лиги.
— Как вы оцените нынешнее состояние казахстанского хоккея?
— На мой взгляд, хоккейный Казахстан и национальная сборная страны уже прошли самый трудный этап смены поколений, когда был исчерпан потенциал еще советской школы хоккея. Кстати, этот этап объективно проходят все государства бывшего Советского Союза и, наверное, даже Россия здесь не исключение.
Что касается казахстанского хоккея, то я родился в Челябинске, в ста километрах от
Так что хоккей в Республике, учитывая большое внимание властей и Федерации, будет только набирать популярность.
— Ждать ли нам в КХЛ второй клуб из Казахстана?
— В этом у меня нет никаких сомнений. При всей любви к Астане, в которой в середине прошлого века родилась моя бабушка, клуб КХЛ заслужил и другой сверхсовременный город Казахстана — Алматы. Он располагает шикарной ареной уровня Ледовых дворцов в
Уверен, что Матч звезд в Астане даст большой импульс развитию всего казахстанского хоккея — и КХЛ придет еще и в Алматы.
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