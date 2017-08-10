Роман Старченко выбыл из строя на длительный срок
Нападающий астанинского «Барыса» Роман Старченко
из-за травмы выбыл из строя на длительный срок, сообщает официальный сайт клуба.
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31-летний форвард получил травму руки в матче с «Авангардом» на Кубке Президента Казахстана. Хоккеист вернется в строй примерно через десять недель.
В прошлом сезоне Старченко сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 51 матч и набрал 26 (15+11) очков, в десяти играх
На олимпийской квалификации в Осло Старченко сыграл три матча и забросил три шайбы. На чемпионате мира в Киеве он провел пять игр и сделал две результативные передачи.
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