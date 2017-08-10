Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30641563/
10 августа 2017, 11:49 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

Роман Старченко выбыл из строя на длительный срок

Нападающий астанинского «Барыса» Роман Старченко из-за травмы выбыл из строя на длительный срок, сообщает официальный сайт клуба.

Форвард Барыса травмировался в матче с Авангардом на Кубке Президента РК. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

31-летний форвард получил травму руки в матче с «Авангардом» на Кубке Президента Казахстана. Хоккеист вернется в строй примерно через десять недель.

В прошлом сезоне Старченко сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 51 матч и набрал 26 (15+11) очков, в десяти играх плей-офф отметился заброшенной шайбой.

На олимпийской квалификации в Осло Старченко сыграл три матча и забросил три шайбы. На чемпионате мира в Киеве он провел пять игр и сделал две результативные передачи.

Барыс
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
10 августа

Санчес объяснил слова Головкина о возможном завершении карьеры и ситуацию с титулами на бой с "Канело"

Экс-игрок "Селтика" сделал прогноз на противостояние с "Астаной" в Лиге чемпионов

На кону боя Фирузы Шариповой в Астане будут стоять два чемпионских титула