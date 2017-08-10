Гавриков: В СКА целая очередь выстраивается собирать шайбы

В конце июня 21-летний защитник Владислав Гавриков перешёл из ярославского «Локомотива» в петербургский СКА. В прошлом сезоне Гавриков провёл 69 матчей в КХЛ и стал бронзовым призёром чемпионата мира в составе сборной России. В интервью «Чемпионату» Владислав рассказал о переходе в СКА, предсезонной подготовке, приглашении «Коламбуса» и впечатлениях о Санкт-Петербурге.

«Играли со СКА в водное поло, вроде, никто не утонул»

— Как вам первая предсезонка со СКА?

— Нормально, хорошо даже. Тяжёлая работа была, коллектив отличный, приняли без проблем.



— Как вам турнир в Сочи?

— Накладывает определённый отпечаток, что играем в Сочи летом. На стадионе немного душновато, но я в прошлом году был здесь в составе олимпийской сборной, в принципе не в новинку всё.



— Как в водное поло поиграли?

— Тренировка прошла хорошо (смеётся). Зарядились позитивными эмоциями и в то же время поиграли и поработали.

— Кто в СКА не умеет плавать?

— Таких нет, все умеют. Вроде, никто не утонул (смеётся).



— Кто забил больше всех?

— По-моему, Широков забил очень много. Илюха Ковальчук тоже был хорош.



— Уже успели на себе почувствовать, насколько суровы Олег Знарок и его тренерский штаб на сборах?

— Думаю, все тренеры требовательны в этом плане, потому что на предсезонной подготовке закладывается база на весь год. Соответсвенно все хотят, чтобы мы максимально чётко выполняли работу. Понятно, что и в СКА требовательны, но все специалисты такие.



— Отличалась эта предсезонка от того, что у вас было в «Локомотиве»?

— У каждого тренера есть свои упражнения и требования, но в принципе всё то же самое.

— Олег Знарок в клубе и в сборной — это разный человек?

— Думаю, это один и тот же человек, не заметил никаких различий. Он полностью отдаётся своему делу, неважно, где мы — в клубе или сборной.



— А что даётся летом тяжелее всего в плане сборов?

— Для меня бегать проблематично с моим весом и ростом. Тяжело это даётся.



— Сколько лишних килограмм привезли из отпуска?

— Ни одного не набрал.

«На матч “Зенита” ездил на метро»

— Какие впечатления от Санкт-Петербурга?

— Было время город посмотреть, по центру погулять. Моя девушка мне очень помогла в бытовом плане, быстро нашли квартиру, разместились, купили всё, что нужно.

— Выходные-то были, как вышли из отпуска?

— Пару выходных было, в Питере как раз погода хорошая была, погуляли по городу, съездили на футбол, «Зенит» на новом стадионе играл.



— Как вам новый стадион «Зенита»?

— Стадион отличный, только долго до него добираться. Погода ещё была хорошая, немного душновато даже. От метро долго было идти.



— На машине не подъехать?

— Там въезд только по пропускам, поэтому поехал на метро.



— В питерском метро ещё не узнают?

— Сомневаюсь, что меня кто-то будет узнавать. Рано ещё.



— На чемпионате мира же играли, не самый неизвестный хоккеист всё-таки.

— Да ничего страшного, это не так важно для меня.

«Матчи с “Локомотивом” сто процентов будут принципиальными»

— Александр Барабанов в прошлом сезоне рассказывал, что иногда ещё собирает шайбы. Вы как молодой новичок тоже на подхвате?

— Можно помочь ребятам. А так после тренировок много ребят, кто собирает шайбы, к этим шайбам даже не подобраться, сразу собирают их (смеётся). Целая очередь выстраивается.

— Уже думали, с какими чувствами будете выходить на лёд родной арены в Ярославле?

— Матчи с «Локомотивом» сто процентов будут принципиальными.



— Готовы ли к тому, что болельщикам могут обидеться, встретить как-то не очень адекватно?

— Почему нет? У каждого своё мнение, я здесь ничего не могу сделать. Пусть каждый делает то, что хочет.



— Знаете ли, что болельщики других городов СКА недолюбливают? Готовы к этому и к тому, что соперники будут супермотивированны на встречи с вами?

— Сейчас на каждый матч надо настраиваться очень серьёзно. Ничего нет необычного в том, что на СКА по-особенному выходят соперники. Нам самим нужно на каждый матч настраиваться, чтобы быть в порядке.



— Какие личные цели ставите на сезон?

— Попасть на Олимпиаду и дальше выиграть Кубок Гагарина. Первоочередная задача — попасть на игры в Корею, но сделать это не так просто. Есть много ребят, которые претендуют на места в сборной. Но естественно, если попадаешь на Олимпиаду, то только золото.



— Как считаете, то, что по ходу всего сезона на глазах у главного тренера сборной, даёт вам какое-то преимущество?

— Сложно сейчас говорить об этом. Скоро узнаем. Я, честно, не знаю пока.

«Ковальчук и Дацюк — ребята совершенно простые»

— Постчемпионский сезон всегда даётся непросто для команд. Тяжело будет в новом году взять кубок Гагарина?

— Его всегда тяжело выиграть. Но я новый человек в команде, мне сложно сравнивать, что было год назад или два. Я надеюсь, что мы пойдём к этой цели и приложим все усилия, чтобы победить.



— Кого бы назвали главными конкурентами СКА в предстоящем чемпионате?

— На самом деле, многие команды серьёзно укрепили состав. Тот же «Авангард», «Салават», ЦСКА опять же. Много от кого стоит ждать сюрпризов. Уровень команд в лиге подравнялся, каждый может замахнуться на победу. Нужно всегда ставить высокие цели.



— В полуфинале с Канадой на чемпионате мира вы получили травму колена. Как долго восстанавливались? Сейчас ничего не беспокоит?

— Всё отлично уже, буквально три недели восстанавливался, проходил в специальном защитном наколеннике, и всё нормально. Сейчас в полном порядке.

— В СКА высокая конкуренция во всех линиях, в том числе и в защите. Готовы к жёсткой конкуренции?

— Да, понимаю, что нужно будет биться. Место здесь никому не гарантировано, всё может меняться каждый день. Но это, наоборот, только подстёгивает.



— С кем из ребят СКА общаетесь больше всего?

— В принципе со всеми, здесь даже никого выделять не нужно. Коллектив хороший.



— В СКА есть звёзды — Илья Ковальчук, Павел Дацюк. С ними нашли общий язык?

— Они совершенно простые ребята. Может быть, людям со стороны кажется это не так. Но никаких проблем нет.

«Был в расположении сборной, когда весной позвонили из «Коламбуса»

— Правда ли, что «Коламбус» приглашал вас после вылета «Локомотива» из Кубка Гагарина приехать и закончить сезон с ними в плей-офф Кубка Стэнли?

— Да, была такая ситуация, но один нюанс — я уже был в расположении сборной, когда позвонили из «Коламбуса». Я ответил, что это уже невозможно. Никак изменить это было нельзя, шла подготовка к чемпионату мира.



— Если бы не сборная, поехали бы?

— Сейчас рассуждать если бы да кабы бессмысленно уже.

— Писали, что в США вас позвал «Коламбус» и показал, как всё устроено в команде. Какие впечатления?

— Отличные. Познакомился с городом, ареной, руководством, персоналом и с некоторыми русскими ребятами, кто был в тренировочном лагере. Сходили на ужин с генеральным менеджером и главным тренером.

— Какое впечатление осталось от общения с Джоном Тортореллой?

— Очень приятное! Сколько видел его на лавке, думал, что он очень суровый тренер, который чересчур эмоционально себя ведёт, кричит. В жизни оказался простым, доброжелательным, шутки шутил.

— Нормально относитесь к тому, что тренер на скамейке может кричать на игроков?

— Думаю, это значит, что тренер переживает за результат. Он тоже ставит перед собой максимальные задачи и хочет побежать. На скамейке тренер это и показывает команде.

— Были ли договорённости, что они вас ждут по окончании контракта со СКА?

— Ещё рано об этом говорить, но они сказали, что как только я буду готов, то в «Коламбусе» меня ждут. Сейчас это так, а потом может всё поменяться. Нужно много работать, чтобы стать лучше, тогда уже имеет смысл возвращаться к этому разговору.



— Много различий увидели в «Коламбусе» с КХЛ?

— В Америке немного другой менталитет людей, понятно, что культура другая. Но это нормально, что есть отличия. Питание другое, своя специфика городов. Ничего страшного нет. Готов к изменениям. Почему бы и нет?

«Надеюсь, Панарин поможет “Коламбусу” выйти в финал конференции»